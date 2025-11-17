Какое место Украина займет на 'Мисс Вселенная 2025': прогнозы букмекеров после фото в купальниках и вечерних платьях

Букмекерские прогнозы относительно конкурса "Мисс Вселенная 2025" резко активизировались после того, как организаторы опубликовали официальные фото участниц в купальниках и вечерних платьях. На платформе Polymarket, где пользователи делают ставки на мировые события, был сформирован рейтинг вероятных победительниц – в перечне представительниц 37 стран лидером стала участница из Таиланда, где, в частности, в этом году будет проводиться конкурс.

Украина сейчас занимает 13-е место в общем рейтинге. Изменения ставок букмекеров можно посмотреть в реальном времени на платформе – рынка ставок, где пользователи покупают и продают акции, делая прогнозы результатов мировых событий.

Согласно таблице прогнозов, Таиланд имеет самые высокие шансы на победу – 13%, и этот показатель продолжает расти. На втором и третьем местах оказались Мексика и Кот-д'Ивуар с показателями 10 и 9% соответственно. Далее:

4. Филиппины (9%),

5. Венесуэла (7%),

6. Колумбия (7%),

7. Чили (7%),

8. Индия (6%),

9. Палестина (4%)

10. Эстония (4%).

Именно эти страны сформировали топ-10 самых вероятных претенденток на корону.

Лидер букмекерского рейтинга – Правинар "Вина" Сингх, "Мисс Вселенная Таиланд 2025". Она является первой в истории победительницей индийско-тайского происхождения, которая представляет свою страну на конкурсе мирового уровня.

После лет участия – 2-е место в 2018 и 2023 годах и победа в 2020-м – ее четвертая попытка оказалась успешной. Именно Вину букмекеры сейчас считают фавориткой.

Статистика Украины

Как мы отмечали, по состоянию на 13:00 17 ноября Украина занимает 13-е место в общем рейтинге. Шанс Софии Ткачук на победу составляет 2.8%, и этот показатель продемонстрировал значительный рост в течение дня.

На графике, который отображает динамику ставок, видно, что еще в 11:30 утра шанс составлял всего 1%, но ближе к полудню резко поднялся почти до трех. Такое изменение может свидетельствовать об оживленном интересе пользователей к украинке после появления новых фото участниц.

Что известно о представительнице Украины на "Мисс Вселенная 2025"

Украину на "Мисс Вселенная 2025" представляет 25-летняя София Ткачук из Ровно. В раннем детстве она вместе с семьей выехала за границу, однако всегда имела связь с Родиной.

Девушка получила образование в сфере финансов в Барселоне, активно изучает макроэкономику и инвестиции, занимается бизнесом, инвестирует в социальные инициативы и волонтерит, в частности помогая украинцам за рубежом.

"Я – женщина, которая действует. Я работала в ООН, волонтерила, помогала украинцам за рубежом, как во время, так и до начала полномасштабного вторжения. Я знаю, как это – покидать родную землю, оказываться в чужой стране и начинать все сначала. Меня саму вывезли далеко от дома, и именно поэтому каждый день я работаю, чтобы помочь другим пройти этот путь: психологически, эмоционально и практически. Для меня это не просто помощь – это мой долг и зов сердца", – отмечала победительница конкурса "Мисс Вселенная Украина 2025".

