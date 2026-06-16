Как выглядит дочь Скрябина и чем она занимается. Фото

Единственной дочери Кузьмы Скрябина, Марии-Барбаре , сейчас 26 лет. Несмотря на популярность отца, она не связала свою жизнь с творчеством, а выбрала другую профессию и редко появляется на публике.

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Мария-Барбара выбрала карьеру в медицине и ведет закрытый образ жизни. Сейчас 26-летняя девушка работает в сфере косметологии и развивает собственный бизнес в Киеве. OBOZ.UA рассказывает, что сейчас известно о дочери музыканта.

Мария-Барбара — единственная дочь Кузьмы Скрябина. Именно музыкант хотел назвать дочь Барбарой в честь актрисы Барбары Брильской. В настоящее время она использует имя Барбара и не пользуется двойным именем в повседневной жизни.

В отличие от отца, девушка не выбрала творческий путь. Она училась в Киевском университете имени Богомольца по специальности дерматолог. Сейчас девушка работает в одной из частных студий косметологии. Ее деятельность охватывает как классическую, так и инъекционную косметологию.

Дочь музыканта ведет закрытый образ жизни. Она почти не дает интервью, а в социальных сетях в основном публикует фотографии, не раскрывая подробностей личной жизни.

Известно, что в 2019 году Барбара вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура. У супругов пока нет детей. Однако у них есть домашний питомец — собака породы – по кличке Миша.

Помимо работы в сфере косметологии, Барбара вместе с мужем открыла кофейню в Киеве. Заведение оформлено в честь Кузьмы Скрябина. Стены кофейни украшены цитатами из песен музыканта.

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