Как две капли воды: этих 12 голливудских отцов и сыновей легко перепутать. Фотосравнение

В Голливуде немало примеров, когда дети знаменитостей выбирают ту же профессию, что и их родители. Однако некоторые звездные наследники унаследовали не только талант и известную фамилию, но и настолько поразительное внешнее сходство, что их нередко называют настоящими двойниками своих отцов.

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От Арнольда Шварценеггера и его сына Джозефа Баени до Джека Николсона и Рэя Николсона – эти семейные дуэты доказывают, что сильные гены способны передавать не только черты лица, но и харизму. Некоторые даже получали роли молодых версий своих родителей в кино, настолько очевидным было сходство, отмечали в People.

Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баена

Сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена унаследовал от отца не только внешность, но и любовь к бодибилдингу. Он активно занимается спортом и часто демонстрирует физическую форму, напоминающую молодость легендарного актера и бывшего культуриста.

Джозеф также рассказывал о близких отношениях с отцом и отмечал, что Арнольд помогает ему с тренировками, мотивируя не останавливаться на достигнутом.

Том Хэнкс и Колин Хэнкс

Колин Хэнкс давно привык к сравнениям с отцом – двукратным лауреатом премии "Оскар" Томом Хэнксом. У актера схожие черты лица, мимика и даже манера поведения.

Несмотря на родственную связь с одной из величайших звезд Голливуда, Колин неоднократно подчеркивал, что стремился построить собственную карьеру. Однако они вместе снимались в фильмах "То, что ты делаешь!" (1996) и "Великий Бак Говард" (2008).

Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Рафферти Лоу часто сравнивают с молодым Джудом Лоу, особенно из-за сходства черт лица и взгляда. Сам Рафферти признавался, что понимает эти сравнения, ведь они с отцом действительно похожи.

Шон Пенн и Хоппер Пенн

Хоппер Пенн унаследовал от своего отца, украинофила Шона Пенна, характерный серьезный взгляд и выразительные черты лица. Актёр снимался вместе с отцом в фильме "День флага" (2021), а также продолжил собственную карьеру в кино.

Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу

Джон Оуэн Лоу не только очень похож на своего отца Роба Лоу, но и часто шутит над его статусом голливудской звезды. Отец и сын также вместе работали над сериалом Netflix "Нестабильный", который частично был вдохновлен их реальными отношениями.

Дэймон Вейанс и Дэймон Вейанс-младший

Деймон Вейанс-младший очень похож на своего отца не только внешне, но и по профессиональному пути. Оба стали актерами и комиками, а также вместе снялись в сериале "Дом дедушки", где исполнили роли отца и сына.

Марк Консуэлос и Майкл Консуэлос

Майкл Консуэлос – настоящая копия своего отца Марка. Их сходство стало особенно заметным, когда Майкл сыграл молодого Хайрема Лоджа в сериале "Ривердейл". Марк даже называл сына своим "мини-я".

Клинт Иствуд и Скотт Иствуд

Скотт Иствуд унаследовал от отца не только известную фамилию, но и ту самую сдержанную голливудскую внешность. Его часто сравнивают с молодым Клинтом, особенно из-за взгляда и черт лица.

Как и отец, Скотт выбрал актерскую карьеру и несколько раз работал с Клинтом на одной съемочной площадке, хотя попасть туда было очень сложно.

Джек Николсон и Рэй Николсон

Улыбка, ставшая символом Джека Николсона, теперь напоминает о себе в его сыне Рее. Особенно заметным сходство стало после появления младшего Николсона в фильме "Улыбка 2".

Рэй не пытается повторить путь отца, а стремится развивать собственную карьеру, хотя признает, что семейное сходство иногда напоминает ему о легендарном актёре.

Джон Бон Джови и Джейк Бонджови

Рок-н-ролл остался у отца, но внешность Джейк Бонджови, без сомнения, унаследовал от легендарного Джона Бон Джови. Сын музыканта часто напоминает молодого исполнителя хита Livin' on a Prayer – от черт лица до прически.

Несмотря на сходство с одним из самых известных рокеров мира, Джейк не стал продолжать музыкальную карьеру отца. Он работает в модельном бизнесе, а также известен своими отношениями со звездой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун.

Дэвид Бекхэм и его сыновья Бруклин, Ромео и Круз

В семье Бекхэмов сходство с отцом проявилось у каждого сына по-своему. Бруклин, Ромео и Круз унаследовали от легенды футбола часть его черт.

Старшие сыновья также частично повторили путь отца: Бруклин в свое время занимался футболом, а Ромео развивался в этом же виде спорта, прежде чем перейти к модельной карьере. Круз, в свою очередь, больше тяготеет к музыке.

Джеймс Бролин и Джош Бролин

У Джоша Бролина от отца Джеймса Бролина осталась характерная внешность – выразительные брови и серьезный взгляд.

Впрочем, Джош давно доказал, что способен существовать вне рамок знаменитой фамилии. Он построил успешную карьеру в Голливуде, сыграв в фильмах "Старикам здесь не место", "Мстители", "Дюна" и многих других.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядят внуки голливудских звезд. Некоторые из них пошли по стопам своих знаменитых предков, а другие выбрали совершенно другие профессии.

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