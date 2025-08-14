'Пожалуйста, поешь что-нибудь!' Оскароносная актриса Джулианн Мур напугала фанатов своим видом без фотошопа

Американская актриса и лауреат премии "Оскар" Джулианн Мур смутила поклонников своим новым снимком, который не совершенствовала с помощью фотошопа. 64-летняя знаменитость попозировала на камеру в купальнике и без грамма макияжа, поэтому пользователи сети обратили внимание на ее худое тело.

Юзеры заметили, что у артистки сильно выпирают ребра и ключицы, поэтому даже начали волноваться, что она может недоедать. Соответствующий кадр звезда обнародовала на личной странице в Instagram.

Несколько шокированные внешним видом Джулиан Мур фанаты начали активно призывать ее начать больше есть. Некоторые даже заметили, что сейчас актриса выглядит болезненно.

"Я люблю ее актерскую игру, но, пожалуйста, поешь что-то!"

"Я думаю, это просто показывает молодым девушкам, что они должны быть слишком худыми. Без обид, но ты совсем не выглядишь здоровой".

"О Боже, тебе нужно набрать немного веса!"

"Поешь, пожалуйста".

"Ты слишком худая".

Стоит заметить, что Джулиан Мур не так давно смогла полноценно принять свою естественную красоту. Долгое время она была зациклена на своей внешности и испытывала дискомфорт из-за рыжих волос и веснушек по всему телу. Однако с возрастом знаменитость осознала, что на самом деле важными вещами в жизни являются семья, работа и отношения с близкими, а не то, насколько идеально уложены ее пряди.

