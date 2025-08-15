'Извините, я вас не понимаю'. Звезда сериалов Сергей Кисель резко высказался о киевлянах, говорящих на русском

Сергей Кисель ("БожеВільні", "Я – Надія", "Агенти справедливості", "Шлях") резко высказался о русском языке, назвав его "сорняком, который надо искоренять". Артист рассказал, что до 24 февраля 2022 года сам общался и работал преимущественно на русском, но в день первого ракетного удара по Киеву принципиально перешел на украинский и начал переучивать всю семью.

Видео дня

Об этом Сергей Кисель рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер объяснил, почему делает замечания каждому, кто обращается к нему не на государственном языке, а также вспомнил тещу из Донбасса, которая, по его словам, сама сознательно перешла на украинский.

"Для меня это очень больной вопрос, – говорит актер, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на украинский. – Я критически к этому отношусь, потому что понимаю: страна-агрессор будет защищать русский до последнего русскоязычного. И когда слышу фразу "язык здесь ни при чем" – закипаю. Не понимаю, как после ночных атак, после того, как нас уничтожают, люди могут выходить с детьми из укрытия и спокойно говорить на русском? Я живу в огромном комплексе – 17 подъездов, и 90% жителей здесь общаются на русском. Как так? Почему вы, родители, не хотите ничего менять?"

"Да, мы все выросли в СССР – смотрели советские фильмы, слушали ту музыку, – продолжает Сергей Кисель. – Парадокс: я сам из Хмельницкого, недавно просматривал оцифрованную кассету из своего детства, мои родители, соседи, друзья родителей – все говорят на русском. Это сидит у нас очень глубоко. Но это же не значит, что навсегда. Лично я начал говорить на украинском в день, когда в Киев прилетела первая ракета. До того и снимался, и в быту использовал русский. Потом резко перешел, начал переучивать детей, жену. Даже моя теща с Донбасса – и та заговорила на украинском. Сама – сознательно. Для меня русский язык – как сорняк на огороде. Просто надо брать сапу и искоренять. Опять прорастет – вырывать. Это постоянный процесс, но сделать это можно".

Актер признался, что делает людям замечания за использование русского: "В последнее время, когда кто-то обращается ко мне на русском, отвечаю: "Извините, я вас не понимаю". И вижу, как человеку сразу становится неловко, потому что говорю это немного по-актерски строго. Но я живу в Украине. В любой европейской стране ты не найдешь работу, если не владеешь местным языком – немецким, польским, английским. У меня есть знакомые, которые за границей сидят без работы и по восемь часов в день учат язык, чтобы получить право работать. Так почему в своей стране я должен слышать иностранный мне русский на каждом шагу?"

Полное интервью с актером Сергеем Кисилем читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 17 августа.

