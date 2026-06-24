Ивана Купала 2026: украинские звезды в венках и вышиванках показали, как отпраздновали самую волшебную ночь года

В ночь с 23 на 24 июня украинцы отгуляли один из древнейших народных праздников, посвященный летнему солнцестоянию, – Ивана Купала. Самый волшебный период года славится множеством уникальных обычаев, такими как плетение венков, прыжки через костер или гадания, которых с радостью придерживались звезды украинского шоу-бизнеса.

Видео дня

По случаю этого важного праздника знаменитости одели лучшие национальные наряды, а некоторые даже уехали из Киева, чтобы погрузиться в древние традиции. OBOZ.UA покажет, как украинские звезды отпраздновали Ивана Купала.

Актрисы Ольга Сумская, Елена Светлицкая, Дарья Трегубова и дизайнер Екатерина Глазова вместе провели волшебный праздник. Они собрались на живописной поляне, одев изысканные наряды, в которых сочетались накидки с традиционной украинской вышивкой и современные платья. Еще большей аутентичности своим образам Сумская, Светлицкая и Трегубова придали благодаря особым аксессуарам – пышным венкам.

"Сегодня хочется меньше думать и больше чувствовать. Благодарить за то, что есть. Отпускать то, что уже отжило свое. И доверять жизни чуть больше, чем вчера. Пусть эта купальская ночь принесет каждому свет, любовь и маленькое чудо", – написала Светлицкая под видео с подругами.

Соблюдала одну из самых популярных традиций Ивана Купала телеведущая Екатерина Осадчая. Хотя звезда уже давно замужем, она не отказала себе в возможности пустить венок на воду. Для самой волшебной ночи года она выбрала облегающее белое платье с традиционным декором, а волосы заплела в косу.

Шоумен Анатолий Анатолич с женой Юлой (настоящее имя – Юлия Яцечко) отпраздновали Ивана Купала в селе Халепья Киевской области, где пиарщица провела свое детство. Они приняли участие в возрождении древней традиции – плетения большого купальского венка, который является элементом культурного наследия Украины. Как рассказала Юла, для нее этот обычай имеет особое значение, ведь когда-то в таком действе участвовал ее отец и другие родственники.

Со своей стороны певец Олег Скрипка опубликовал фрагмент клипа на песню "Купалочка", которую группа "Вопли Видоплясова" исполнила вместе с Ниной Матвиенко, и поздравил сограждан с праздником: "В году бывает лишь одна ночь, когда реальность растворяется, время тает, а сердцу открываются тайны бытия и небытия. Когда огонь вступает в брак с водой, звезды возрождаются в водоемах... С праздником Купала, украинцы".

OBOZ.UA воссоздали традиции волшебного праздника

Чтобы проникнуться всей атмосферой Ивана Купала, OBOZ.UA отправились в село Витачев в Киевской области. Участники проекта "Видиме невидиме" плели обрядовые венки, для которых выбирали растения с символическим значением, изготавливали традиционные свечи и украшали купальское деревце. Кульминацией празднования стали прыжки через костер – обряд, символизирующий очищение от всего недоброго.

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