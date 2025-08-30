Исключений нет ни для кого: Елена Мозговая ошеломила, сколько стоит снять Дворец 'Украина' для концерта

Украинский продюсер Елена Мозговая, которая ежегодно организует концерты во Дворце "Украина", рассказала, что для того, чтобы снять площадку, необходимо заплатить довольно большую сумму средств. По ее словам, в среднем стоимость аренды составляет более 200 тысяч гривен, однако она может увеличиваться в зависимости от особенностей мероприятия.

Как призналась дочь композитора Николая Мозгового, она обычно тратит значительно больше денег, ведь устраивает шоу с телевизионной съемкой, для которой необходимо много профессиональной техники. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Нет никаких дружеских условий. Для всех они одинаковые. Есть базовая аренда, а потом она увеличивается за счет дополнительных услуг. Каждое какое-то движение во дворце стоит денег, потому что уходит больше электроэнергии, больше ресурсов, задействовано больше людей. На самом деле все это обосновано. Да, аренда не маленькая, но тот, кто был во Дворце "Украина", понимает масштаб. Вы вообще представляете, как эту махину обогреть? Сколько она использует электроэнергии, тепла? Не может он быть дешевым, потому что он очень большой. Начальная сумма аренды это 200 с чем-то тысяч. Если просто артист, например, хочет свой сольный концерт, то это будет намного дешевле, чем для меня. У меня получается миллион двести аренда, или 1,5 миллиона, потому что очень много техники. Дополнительный свет, дополнительный звук, камеры – все это стоит денег. Ничего бесплатного не бывает ни для меня, ни для кого-то еще", – поделилась продюсер.

Елена Мозговая откровенно рассказала, что сейчас такие масштабные музыкальные мероприятия не окупаются. Основной причиной этого, по словам продюсера, является отсутствие спонсора.

"Одним концертом мы не можем пока перекрыть два. Буду надеяться, что долгов не будет. Но пока просто нет спонсора. Я надеюсь, что, возможно, когда-то он появится, и тогда уже будет ситуация привлекательнее", – заметила дочь композитора.

