Иностранец, связанный с Украиной: OBOZ.UA выяснил, кто стал загадочным возлюбленным Аниты Луценко

Загадочным мужчиной, которого Анита Луценко показала в своих Instagram-сториз, оказался испанец Фермин Эгидо – генеральный директор и один из руководителей международного проекта Oceanman. У мужчины давние связи с Украиной: он неоднократно приезжал в нашу страну и рассказывал об украинских спортсменах.

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OBOZ.UA удалось найти избранника тренера. Луценко не стала публично представлять своего спутника, однако подписалась на личный Instagram Эгидо, а также на страницу Oceanman.

О Фермине Эгидо известно, что он живет в Испании и связан с международными соревнованиями по плаванию на открытой воде Oceanman. Этот проект объединяет спортсменов из разных стран мира, а сам испанец является его руководителем.

Интересно, что Украина для Эгидо – не случайная страна. Еще осенью 2021 года он дал интервью на английском языке украинскому YouTube-каналу Andrew Xmass, в котором рассказывал об Oceanman и украинском сообществе пловцов.

Во время беседы Эгидо объяснял, что идея Oceanman возникла в Испании, где его команда занималась организацией различных спортивных соревнований. Они заметили, что в плавании на открытой воде не хватает масштабных международных соревнований, и решили создать собственный проект.

По его словам, со временем вокруг Oceanman сформировалось международное сообщество, которое на тот момент насчитывало более 20 тысяч пловцов из 65 стран.

Тогда руководитель Oceanman говорил именно об Украине. Он отметил, что украинские пловцы фактически становятся послами своей страны за рубежом, рассказывая о ней через спорт.

"Для страны это также очень хорошо, потому что все украинские пловцы стали послами страны за рубежом. Я желаю росту этого сообщества и надеюсь, что украинские пловцы будут продолжать делать то, что они делают, – популяризировать дух страны и хорошие ценности", – сказал он в интервью.

После начала полномасштабного вторжения он продолжил поддерживать украинское направление в Oceanman.

В частности, после проведения одного из этапов соревнований в Украине два года назад он написал в LinkedIn, что по дороге домой через Польшу покидал нашу страну с сильными эмоциями. По его словам, незадолго до этого на территории вблизи места проведения мероприятия упали обломки ракеты.

Эгидо рассказал, что после мероприятия, в котором приняли участие более тысячи пловцов, люди обнимались, смеялись, пили и благодарили друг друга за возможность провести это время вместе. Он также поблагодарил украинских организаторов, волонтеров, сотрудников и спортсменов, которые защищают Украину.

"Мы никогда не забудем всех пловцов, отдавших свои жизни, защищая нашу свободу. Слава Украине", – написал он.

А в 2025 году на странице Oceanman опубликовали видео с участием Эгидо, где он находился в Украине и занимался водными видами спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, Луценко неожиданно раскрыла подробности своих предполагаемых отношений. На опубликованных тренером черно-белых фото пара позирует вместе на фоне Киева. На двух кадрах мужчина обнимает Аниту, на другом они вместе смотрят на панораму столицы. При этом сама спортсменка до сих пор не комментировала характер их отношений. В то же время она оставила в сторис незаметную отметку с его аккаунтом в Instagram.

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