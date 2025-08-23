Игорь Кондратюк назвал причину, почему Козловский стал популярнее, чем Табаков, которого считают самым талантливым участником 'Шанса'

Украинский продюсер Игорь Кондратюк поделился собственным видением феномена популярности певцов, которые получили признание благодаря его проектам "Шанс" и "Караоке на майдане". Он признался, что наиболее талантливым участником считает Павла Табакова, однако объяснил, почему тот не получил такой огласки, как Виталий Козловский.

В разговоре с журналисткой Натальей Балюк Кондратюк откровенно отметил: хоть Табаков является исключительно одаренным артистом, его творчество относится к узкой нише. На его популярность также повлиял сезон "Шанса".

"Павел Табаков – нишевый певец. Эта ниша называется "мягкая интеллигентная песня", с которой труднее пробиться на сцену, но это надолго, навеки. То есть он свой репертуар может петь бесконечно, ему не надо гоняться за хайпом, за трендами", – объяснил продюсер.

Он отметил, что Табаков получил признание в пятом сезоне "Шанса", когда проект уже переживал спад зрительского интереса, в отличие от первых сезонов. "Популярность первого победителя всегда лучше, чем популярность всех остальных. Паша Табаков победил в очень крутой конкуренции с Петром Дмитриченко, который, на мой взгляд, также феноменально интересный, оригинальный. Все равно Паша Табаков – это человек, который продолжает творить, выступать, писать песни, мюзиклы для детей, школа у него", – сказал Кондратюк.

Однако история Виталия Козловского, по мнению продюсера, сложилась иначе. Его успех обеспечил "эффект первого сезона".

"Мы вышли в эфир в правильное время, в правильном месте, в правильной стране. Вот и успех популярности. Мы бы зашли на рынок через 10 лет, на нас бы уже не обратили внимание, сказали: "Господи, караоке уже давно прошло". Козловский – победитель праймового талант-шоу в Украине. Выстрелил. Когда певец популярен, ты не можешь сказать, почему он популярен точно. Я думаю, что там эффект первого сезона сработал на 100%. И тогда не было новых молодых ярких певцов", – считает Кондратюк.

Продюсер также отметил, что в тот период на украинской эстраде фактически не было новой волны молодых артистов, поэтому зрители с особым восторгом восприняли появление Козловского. "Был Саша Пономарев, Виктор Павлик, но они уже смотрели сверху вниз", – добавил он.

Напомним, Павел Табаков впервые заявил о себе в 2005 году в "Караоке на майдане". В 2006-м он одержал победу в "Шансе", а в 2012 году – в "Голосе страны".

