'Хочу дать в морду!' Светлана Билоножко назвала двух российских звезд, которые притворялись 'своими' среди украинцев

Народная артистка Украины Светлана Билоножко резко высказалась о российских актерах Дмитрии Певцове и его жене Ольге Дроздовой. Певица вспомнила, как они когда-то выступали на одних сценах с украинскими артистами, создавая впечатление "своих", а впоследствии оказались ярыми сторонниками путинского режима.

Видео дня

Об этом Билоножко рассказала в интервью Наталье Влащенко. Артистка призналась, что до сих пор не может понять, как люди, которые казались доброжелательными и искренними, превратились в откровенных пропагандистов войны против Украины.

"Я просто помню Певцова и Дроздову, как они приезжали сюда в дуэте, пели. Мои сыновья еще их в буфете угощали коньяком. А они такие были "свои", такие классные, такие доброжелательные, и вдруг – вот такое. Мне хочется подойти и дать ему в морду изо всех сил. Я не знаю, какая это может произойти трансформация с человеком, чтобы совсем стать зверем каким-то", – сказала Билоножко.

Артистка добавила, что после начала войны полностью пересмотрела отношение ко многим коллегам из России, которые оказались носителями враждебной идеологии. По ее словам, невозможно простить тем, кто поддержал агрессию против Украины и призвал к уничтожению украинцев.

Между тем Дмитрий Певцов не только поддержал войну, но и активно участвует в пропаганде кремлевских нарративов. Служба безопасности Украины объявила ему подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса – за пропаганду войны, посягательство на территориальную целостность Украины и действия, направленные на захват власти. Суд вынес заочный приговор – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СБУ, Певцов входит в круг публичных деятелей, приближенных к Кремлю, неоднократно выступал рядом с диктатором Владимиром Путиным, публично оправдывал преступления российской армии и открыто заявлял, что голосовал за "присоединение" украинских территорий.

Его жена, российская актриса Ольга Дроздова, последние годы практически исчезла с экранов. После ряда личных трагедий – смерти матери, свекрови и руководительницы театра "Современник" Галины Волчек – артистка, по сообщениям российских медиа, полностью отошла от актерской деятельности. Сейчас она работает деканом театрального факультета Института современного искусства в Москве и редко появляется на публике.

