Harper's Bazaar назвал самых выдающихся женщин в 2024 году: кто из звезд получил награду

Американский журнал Harper's Bazaar назвал победительниц ежегодной премии Women of the Year Awards. Обладательницами почетного титула "самая выдающаяся женщина 2024 года" стали 10 звезд из совершенно разных сфер деятельности.

Как отметили в издании, "награда отдает должное достижениям женщин и рассказывает о тех, кто вдохновлял, развлекал и поражал нас за последние 12 месяцев". Среди лауреаток оказались предприниматели, спортсменки, писательницы и актрисы.

Софи Тернер

В течение года британская актриса Софи Тернер появлялась во многих кинокартинах, наиболее популярной среди которых стал криминально-драматический сериал "Джоан".

Франческа Амфитеатроф

Дизайнер ювелирных изделий совершила переворот в индустрии аксессуаров, изменив традиционный взгляд на красоту украшений.

Никола Кохлан

Ирландская актриса Никола Кохлан быстро завоевала популярность у мировой аудитории, продемонстрировав многогранную актерскую игру в сериале "Бриджертоны".

Виктория Бекхэм

Певица Виктория Бекхэм стала обладательницей титула "самая выдающаяся женщина 2024 года" как предпринимательница. Знаменитость является владелицей бренда дизайнерской одежды, а в этом году расширила бизнес, создав линейку косметических средств и духов.

Гарриет Уолтер

Актриса и писательница Гарриет Уолтер завладела сердцами мировой аудитории, сыграв ключевую роль в многосерийной драме "Наследники".

Рана Бегум

Художница Рана Бегум сочетает в своих работах совершенно разные стили, чтобы уничтожить все рамки и создать новый мир искусства.

Raye

В течение долгих лет певица Raye не могла добиться успеха. Однако в этом году она одержала победу в премии Brit Awards, что сделало ее легендой музыкальной индустрии.

Джилли Купер

Писательница Джилли Купер в течение 50 лет создает уникальные романы, получающие одобрение не только в аудитории, но и критиков.

Амбика Мод

Сыграв главные роли в популярных лентах "Один день" и "This is Going to Hurt", актриса Амбика Мод добилась сильного успеха.

Катарина Джонсон-Томпсон

Британская легкоатлетка, специализирующаяся на многоборье, Катарина Джонсон-Томпсон завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх. Она закрепила за собой место в зале славы команды Великобритании.

