Группа-представитель Украины на Евровидении 2025 распалась? Откуда взялись слухи и что говорит Ziferblat

Уже несколько дней среди фанатов группы Ziferblat, которая представляла Украину на Евровидении 2025, ходят тревожные слухи. Они касаются барабанщика коллектива Федора Ходакова.

Поклонники обратили внимание на странные изменения в его соцсетях: он удалил упоминание о группе из описания профиля в Instagram и отписался от официальной страницы Ziferblat. Это стало толчком к предположениям, что музыкант покинул команду.

Дополнительного накала ситуации добавило то, что от Ходакова отписался и лейбл Geisha Ninja Samurai, который работает с группой. Его также не было заметно на последних совместных эфирах в соцсетях.

Как пишут в сообществе фанатов Евровидения, фраза участника группы Валентина Лещинского во время недавней фотосессии – "Без Феди +вайб" – стала своеобразным сигналом, что слухи могут оказаться правдой.

Впрочем, никакого официального заявления ни от самого Ходакова, ни от группы пока нет. Ziferblat хранит молчание, хотя сообщество фанатов настаивает на прояснении ситуации.

Напряжение усиливается еще и тем, что уже в ближайшее время Ziferblat должен начать большой тур по странам Европы. Многие волнуются, состоятся ли концерты в полном составе, придётся ли группе менять программу или даже состав.

В своем TikTok коллектив все же обратился к поклонникам. "Друзья, пожалуйста! Берите пример с Симы и сохраняйте спокойствие. Вскоре у нас тур, на котором мы вас очень хотим увидеть. В полном составе!" – говорится в публикации.

