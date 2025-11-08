"Грэмми 2026": объявлен полный список номинантов на музыкальную премию
Американская академия звукозаписи обнародовала список номинантов на самую престижную музыкальную премию "Грэмми 2026". В список попали мировые артисты, работающие в совершенно разных жанрах, а имена победителей станут известны 1 февраля 2026 года во время торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Лос-Анджелесе, США.
Лидером по количеству номинаций в этом году стал американский рэпер Кендрик Ламар. Полный список претендентов на победу в музыкальной премии появился на сайте издания The New York Times.
Альбом года:
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Джастин Бибер
- Man's Best Friend – Сабрина Карпентер
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Леди ГаГа
- GNX – Кендрик Ламар
- Mutt – Леон Дж. Томас III
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Запись года:
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Сабрина Карпентер
- Anxiety – Doechii
- Wildflower – Билли Айлиш
- Abracadabra – Леди Гага
- Luther – Кендрик Ламар и SZA
- The Subway – Чаппел Роан
- APT – Розе и Бруно Марс
Песня года:
- Abracadabra – Леди Гага
- Anxiety – Doechii
- APT – Розе и Бруно Марс
- DtMF – Bad Bunny
- Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов") – Huntr/x
- Luther – Кендрик Ламар и SZA
- Manchild – Сабрина Карпентер
- Wildflower – Билли Айлиш
Лучший новый артист:
- Оливия Дин
- Katseye
- The Marias
- Эддисон Рэй
- Sombr
- Леон Дж. Томас III
- Алекс Уоррен
- Лола Янг
Лучшее сольное поп-исполнение:
- Daisies – Джастин Бибер
- Manchild – Сабрина Карпентер
- Disease – Леди Гага
- The Subway – Чаппел Роан
- Messy – Лола Янг
Лучший вокальный поп-альбом:
- Swag – Джастин Бибер
- Man's Best Friend – Сабрина Карпентер
- Something Beautiful – Майли Сайрус
- Mayhem – Леди Гага
- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Тедди Свимз
Лучший поп-дуэт/группа:
- Defying Gravity – Синтия Эриво и Ариана Гранде
- Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов") – Huntr/x
- Gabriela – Katseye
- APT – Розе и Бруно Марс
- 30 For 30 – SZA и Кендрик Ламар
Лучший рок-альбом:
- Private Music – Deftones
- I Quit – Haim
- From Zero – Linkin Park
- Never Enough – Turnstile
- Idols – Yungblud
Лучший R&B-альбом:
- Beloved – Giveon
- Why Not More? – Коко Джонс
- The Crown – Ледиси
- Escape Room – Теяна Тейлор
- Mutt – Леон Дж. Томас III
Лучший рэп-альбом:
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Кендрик Ламар
- Chromakopia – Tyler, the Creator.
