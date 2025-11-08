УкраїнськаУКР
"Грэмми 2026": объявлен полный список номинантов на музыкальную премию

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
537
Американская академия звукозаписи обнародовала список номинантов на самую престижную музыкальную премию "Грэмми 2026". В список попали мировые артисты, работающие в совершенно разных жанрах, а имена победителей станут известны 1 февраля 2026 года во время торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Лос-Анджелесе, США.

Лидером по количеству номинаций в этом году стал американский рэпер Кендрик Ламар. Полный список претендентов на победу в музыкальной премии появился на сайте издания The New York Times.

Альбом года:

  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Swag – Джастин Бибер
  • Man's Best Friend – Сабрина Карпентер
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Леди ГаГа
  • GNX – Кендрик Ламар
  • Mutt – Леон Дж. Томас III
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Запись года:

  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild – Сабрина Карпентер
  • Anxiety – Doechii
  • Wildflower – Билли Айлиш
  • Abracadabra – Леди Гага
  • Luther – Кендрик Ламар и SZA
  • The Subway – Чаппел Роан
  • APT – Розе и Бруно Марс
Песня года:

  • Abracadabra – Леди Гага
  • Anxiety – Doechii
  • APT – Розе и Бруно Марс
  • DtMF – Bad Bunny
  • Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов") – Huntr/x
  • Luther – Кендрик Ламар и SZA
  • Manchild – Сабрина Карпентер
  • Wildflower – Билли Айлиш
Лучший новый артист:

  • Оливия Дин
  • Katseye
  • The Marias
  • Эддисон Рэй
  • Sombr
  • Леон Дж. Томас III
  • Алекс Уоррен
  • Лола Янг
Лучшее сольное поп-исполнение:

  • Daisies – Джастин Бибер
  • Manchild – Сабрина Карпентер
  • Disease – Леди Гага
  • The Subway – Чаппел Роан
  • Messy – Лола Янг
Лучший вокальный поп-альбом:

  • Swag – Джастин Бибер
  • Man's Best Friend – Сабрина Карпентер
  • Something Beautiful – Майли Сайрус
  • Mayhem – Леди Гага
  • I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Тедди Свимз
Лучший поп-дуэт/группа:

  • Defying Gravity – Синтия Эриво и Ариана Гранде
  • Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов") – Huntr/x
  • Gabriela – Katseye
  • APT – Розе и Бруно Марс
  • 30 For 30 – SZA и Кендрик Ламар
Лучший рок-альбом:

  • Private Music – Deftones
  • I Quit – Haim
  • From Zero – Linkin Park
  • Never Enough – Turnstile
  • Idols – Yungblud

Лучший R&B-альбом:

  • Beloved – Giveon
  • Why Not More? – Коко Джонс
  • The Crown – Ледиси
  • Escape Room – Теяна Тейлор
  • Mutt – Леон Дж. Томас III

Лучший рэп-альбом:

  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • GNX – Кендрик Ламар
  • Chromakopia – Tyler, the Creator.

