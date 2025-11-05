Грандиозный скандал на 'Мисс Вселенная 2025': участницы устроили забастовку после унизительного поступка организатора

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2025" разгорелся скандал из-за возмутительного поведения тайского организатора соревнования Навата Ицарагрисила. Он публично унизил представительницу Мексики Фатиму Бош, из-за чего некоторые другие участницы покинули зал в знак протеста.

Инцидент произошел во время церемонии вручения лент, которую транслировали в прямом эфире. Соответствующая информация появилась на сайте издания News.com.au.

Что известно о скандале

Во время своего выступления Нават Ицарагрисил, занимающий должность вице-президента организации "Мисс Вселенная" в регионе Азия-Океания, заявил, что не все участницы "выполнили свои обязательства" перед ассоциацией. Он попросил подняться с места представительницу Мексики и раскритиковал за то, что она не появилась на спонсорском мероприятии, более того, назвал ее "дурой". Ицарагрисил подчеркнул, что участницы конкурса красоты должны продвигать все, что им скажет его команда.

Организатор соревнования выдал: "Если вы выполняете приказы своего национального директора, ты вы дуры. Я бизнесмен. У меня много денег и дел". Тогда Фатима Бош хотела дать ответ Ицарагрисилу, но он резко сказал: "Я не слышал, чтобы вы просили слова. Будьте вежливы. Я еще говорю – слушайте!".

Затем вице-президент Miss Universe позвал охрану и попросил вывести Фатиму Бош из зала. Такой поступок вызвал сильное возмущение среди других участниц конкурса красоты, поэтому некоторые из них решили поддержать представительницу Мексики и тоже покинули помещение. Среди них была действующая "Мисс Вселенная" Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.

Когда Нават Ицарагрисил увидел протест конкурсанток, начал кричать, чтобы они остановились. Более того, один из организаторов соревнования даже угрожал дисквалифицировать женщин, которые покинули зал. Однако это их не остановило.

Реакция участниц на возмутительный инцидент

После того, как Фатима Бош покинула зал, она пообщалась с тайскими журналистами. Девушка подчеркнула, что как можно больше людей должны узнать о позорном поступке Ицарагрисила, чтобы мир увидел, что никто не может так обращаться с женщинами.

"То, что сделал ваш руководитель, является проявлением неуважения. Он назвал меня глупой. Я не пытаюсь ни с кем ссориться, просто хочу быть дружелюбной и делать все, что в моих силах, а он сказал мне замолчать. Я думаю, что мир должен это увидеть, потому что мы – сильные женщины, и никто не может заглушить наш голос. Никто не будет вести себя так со мной", – подчеркнула Фатима Бош.

Не оставила без комментария недостойное поведение Ицарагрисила и Виктория Кьер Тейлвиг. В своих соцсетях она обнародовала совместную фотографию с Фатимой Бош и написала: "Защищать себя не всегда легко, но это одно из важнейших проявлений самоуважения и силы, которые вы можете продемонстрировать. Речь идет о признании того, что вы имеете право быть услышанными, выражать свое мнение и реализовывать свои мечты, несмотря на любые препятствия, которые могут встретиться на вашем пути".

Что говорят в организации Miss Universe

Президент организации Рауль Роча Канту резко осудил агрессию Навата Ицарагрисила в сторону представительницы Мексики. Он отметил, что предприниматель "злоупотреблял своей властью, чтобы запугать беззащитную женщину и заставить ее замолчать". Из-за скандала участие Ицарагрисила в нынешнем конкурсе будет ограничено.

Впоследствии на странице конкурса красоты в Instagram появилось официальное обращение, где отметили, что все запланированные события состоятся в заранее определенном порядке.

Кстати, со временем и сам Нават Ицарагрисил вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. По словам вице-президента организации "Мисс Вселенная", около 20 стран отказались снимать видео для спонсоров, а это ему не нравится, поскольку он оплачивает все и ожидает чего-то взамен. Он подчеркнул, что хочет сделать "хорошее шоу", однако в дальнейшем не будет давить на участниц. Ицарагрисил извинился за свое поведение.

