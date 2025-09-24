'Говорили, что я никогда не стану актрисой'. Римма Зюбина удивила своей мизерной зарплатой и причиной, почему ей пророчили провал на сцене

Украинская актриса и общественная активистка Римма Зюбина поделилась, что ее зарплата в театре значительно ниже, чем многие ожидают, и рассказала о сложностях, которые ей предсказывали в начале карьеры. Несмотря на признание критиков и многочисленные награды, Зюбина отметила, что театральная профессия не является путем к высокому заработку.

По словам знаменитости, выбор актерской карьеры для нее всегда был вопросом призвания. Во время интервью блогеру Ангелине Пичик Зюбина призналась: ради собственной детской мечты сейчас не имеет стабильного заработка.

"Я хочу сказать вам, что вообще могу жить на 500 гривен в месяц. Для каждого человека слово "комфорт" является абсолютно разным. У меня нет стабильной зарплаты", – рассказала актриса и призналась, что в театре получает чуть больше 10 тысяч гривен в месяц.

Она также отметила, что часть средств идет на поездки на работу во Львове, а съемки в кино и телевизионные проекты являются отдельным источником дохода. Кроме того, Зюбина активно занимается волонтерством: "У меня на волонтерство, на помощь, на свои медицинские нужды очень много уходит денег".

Обсуждая разницу в развитии между театром и кино, Римма Зюбина заметила, что театральная профессия никогда не была источником больших доходов: "Никогда в театре никто не зарабатывал. Никогда человек, который идет в актерскую профессию, прежде всего не ставил себе в приоритеты заработок. Я не за то, что художник должен быть голодным. Но это совсем не то, ради чего туда идут".

Тернистый путь к актерской карьере

Римма Зюбина также рассказала о своем пути к сцене, который был непростым. Она с детства мечтала стать актрисой и после переезда в Киев пыталась поступить в театральный вуз, но не прошла. Врачи предупреждали о проблемах с голосовыми связками, которые якобы могли помешать карьере.

"Мне сказали, что у меня несмыкание голосовых связок – я актрисой никогда не стану. ЛОР не давала бумажку, где было указано, что я могу поступать в театральный. В какой-то период у меня также были проблемы со здоровьем. Тогда мне сказали, что надо завязывать с этой профессией", – призналась Зюбина.

О Римме Зюбиной

Римма Зюбина родилась в Ужгороде. Среди ее самых известных ролей – Дарья в фильме "Гнездо горлицы", за которую она получила премию "Золотой волчок" и специальные награды на международных кинофестивалях в Германии и Болгарии.

Актриса активно работает в театре – ее карьера началась в 19 лет в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре. Впоследствии она выступала в Киевском академическом Молодом театре, театрах Львова, Киева и Одессы, участвовала в международных театральных фестивалях в Эдинбурге, Каире и Польше.

Зюбина принципиально отказывается от сотрудничества с российскими кинопроектами и получения государственных наград, считая их устаревшими. За свою карьеру она получила многочисленные театральные и кинопремии, включая две "Киевские пекторали", а также вошла в сотню женщин, отмеченных во Всеукраинском рейтинге "Гордость и красота Украины" в 2019 году.

На сегодня ее наследие насчитывает более 70 ролей в кино и десятки спектаклей в театре.

