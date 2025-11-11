Крестница диктатора Владимира Путина Ксения Собчак решила, что после "голой вечеринки" у Ивлеевой России не хватает еще немного культурного шока, поэтому свой 44-й день рождения она превратила во что-то между театральным представлением и модным шабашем, как писали сами россияне. Организатором действа выступил ее муж Константин Богомолов, который, по словам именинницы, поставил "двухактный спектакль о ее жизни".

Видео дня

"До сих пор не могу прийти в себя. Море любви от друзей и полноценный 2-актный спектакль от Константина о моей жизни. Не все готовы к той самоиронии, к которой готовы мы, но наши друзья – точно готовы, иначе не были бы друзьями", – писала она в Instagram, намекая, что это было нечто большее, чем просто классическая вечеринка.

Праздник прошел в одном из московских ресторанов, где столы ломились от деликатесов, а для гостей пела уроженка Мукачево Лолита Милявская. На мероприятии появились пропагандисты Глюкоза, Полина Гагарина, Киркоров и другие российские "звезды". Даже сын Собчак Платон пришел разделить мамин "день театра".

Особый фурор вызвал наряд именинницы. Она надела синюю юбку с бантами и рюшами, прозрачное бюстье и короткий жакет. Образ дополнили сетчатые перчатки и украшение с камнем размером с "совесть" российского телевидения.

Россияне в пропагандистских пабликах мгновенно потеряли покой, "обсосав" все косточки что Собчак, что ее гостям.

"Без бошки! Та же "голая вечеринка".

"Если именинницу одели стилисты, то это полный *****ц".

"Какой-то шабаш".

"Грустные на празднике только сиси Ксении".

"Теперь уже известны все члены этого общества сатанистов. На манеже все те же самые".

"Сочетание черной вешалки на груди со шторой вместо юбки – это просто шедевр. Чем страннее, тем моднее".

"Голая вечеринка, дубль 2, за которую никому ничего не будет".

Какой именно "ответственности" "простые" россияне хотят за частное празднование, пока остается открытым вопросом.

Ирония судьбы в том, что именно Собчак когда-то подкинула подруге Насте Ивлеевой идею "голой вечеринки" – той самой, из-за которой пол шоу-бизнеса оказалось под налоговым микроскопом. Тогда крестница Путина вышла сухой из воды, и, похоже, решила повторить эксперимент: проверить, сколько еще абсурда выдержит российское общество.

Однако на этот раз никто не раздевался.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре крестница Путина Собчак устроила "шабаш упырей" во время атаки дронов на Москву и поплатилась за это. Пыталась показать свою роскошную жизнь во всей красе: с тазиком черной икры, устрицами и лобстерами.

