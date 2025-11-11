"Голая вечеринка" под носом у Кремля: крестница Путина устроила "сатанинский шабаш" в свой день рождения и разозлила россиян
Крестница диктатора Владимира Путина Ксения Собчак решила, что после "голой вечеринки" у Ивлеевой России не хватает еще немного культурного шока, поэтому свой 44-й день рождения она превратила во что-то между театральным представлением и модным шабашем, как писали сами россияне. Организатором действа выступил ее муж Константин Богомолов, который, по словам именинницы, поставил "двухактный спектакль о ее жизни".
"До сих пор не могу прийти в себя. Море любви от друзей и полноценный 2-актный спектакль от Константина о моей жизни. Не все готовы к той самоиронии, к которой готовы мы, но наши друзья – точно готовы, иначе не были бы друзьями", – писала она в Instagram, намекая, что это было нечто большее, чем просто классическая вечеринка.
Праздник прошел в одном из московских ресторанов, где столы ломились от деликатесов, а для гостей пела уроженка Мукачево Лолита Милявская. На мероприятии появились пропагандисты Глюкоза, Полина Гагарина, Киркоров и другие российские "звезды". Даже сын Собчак Платон пришел разделить мамин "день театра".
Особый фурор вызвал наряд именинницы. Она надела синюю юбку с бантами и рюшами, прозрачное бюстье и короткий жакет. Образ дополнили сетчатые перчатки и украшение с камнем размером с "совесть" российского телевидения.
Россияне в пропагандистских пабликах мгновенно потеряли покой, "обсосав" все косточки что Собчак, что ее гостям.
- "Без бошки! Та же "голая вечеринка".
- "Если именинницу одели стилисты, то это полный *****ц".
- "Какой-то шабаш".
- "Грустные на празднике только сиси Ксении".
- "Теперь уже известны все члены этого общества сатанистов. На манеже все те же самые".
- "Сочетание черной вешалки на груди со шторой вместо юбки – это просто шедевр. Чем страннее, тем моднее".
- "Голая вечеринка, дубль 2, за которую никому ничего не будет".
Какой именно "ответственности" "простые" россияне хотят за частное празднование, пока остается открытым вопросом.
Ирония судьбы в том, что именно Собчак когда-то подкинула подруге Насте Ивлеевой идею "голой вечеринки" – той самой, из-за которой пол шоу-бизнеса оказалось под налоговым микроскопом. Тогда крестница Путина вышла сухой из воды, и, похоже, решила повторить эксперимент: проверить, сколько еще абсурда выдержит российское общество.
Однако на этот раз никто не раздевался.
Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре крестница Путина Собчак устроила "шабаш упырей" во время атаки дронов на Москву и поплатилась за это. Пыталась показать свою роскошную жизнь во всей красе: с тазиком черной икры, устрицами и лобстерами.
