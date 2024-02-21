Евровидение-2024: украинка Мария Сур призналась, как ей удалось сбежать от войны и попасть на нацотбор в Швеции

Мария Сур – певица родом из Запорожья, которую украинцы помнят как одну из самых ярких участниц 12-го сезона шоу "Голос країни". В настоящее время девушка проживает в Швеции, куда была вынуждена бежать с мамой из родного города из-за обострения ситуации вокруг ЗАЭС. В новой стране вокалистка уже во второй раз участвует в Национальном отборе на Евровидение. В этом году украинка мощно зарекомендовала себя во втором полуфинале, поэтому сейчас имеет все шансы на победу в финале, а значит, возможно, будет представлять Швецию на международном конкурсе в Мальме.

В интервью "24 каналу" Мария рассказала, как тяжело было выезжать из Запорожья и почему мама сначала жалела об этом решении. Когда певица очутилась в Стокгольме, сразу начала думать, как и где реализовывать свой творческий потенциал, а вместе с тем помогать Украине.

"Мы долго колебались, собирали и разбирали чемоданы, но решили ехать тогда, когда стала напряженной ситуация вокруг ЗАЭС. Очень многие начали выезжать именно после этого. Я помню тот вокзал, много людей, очереди, все плачут. Было очень тяжело. Мы сели в поезд, который ехал в Польшу. Там было очень много людей. Мы ехали где-то сутки, но в результате нас просто не пропустили на границе, поэтому поезд вернулся во Львов. А тогда было холодно. На вокзале во Львове я потеряла сознание, до сих пор не знаю почему. Потом приехал поезд, который, скорее, был электричкой, и им мы ехали в Польшу, всю ночь провели на границе. Когда говорили с мамой, она говорила, что уже раз 500 пожалела о решении уезжать из Запорожья. Но в сравнении с происходящим в городе сейчас, тогда все еще было спокойно. Сейчас это ужас. Просто ужас", – поделилась Сур.

Исполнительница отметила, что в Запорожье сегодня остаются ее отец и бабушка, им тяжело, как и всем местным из-за регулярных обстрелов.

После выезда из родного города Мария с мамой некоторое время оставались в Польше, надеясь, что уже совсем скоро смогут вернуться домой. Впрочем, ситуация не становилась лучше, поэтому было принято решение ехать в Швецию.

"Нас приглашала к себе тетя, которая здесь уже живет почти 12 лет, и мы все же согласились. Когда приехали в Стокгольм, я сразу принялась думать, что могу делать. У меня еще после "Голоса страны" был такой адреналин и желание работать. Я принялась гуглить, искать контакты, писать. Я мало знала о Швеции, здешнем шоу-бизнесе. Писала здешним звездам и дописалась, что попала на благотворительный концерт, на котором собирали средства в поддержку Украины. Тогда удалось собрать 8 миллионов евро", – вспомнила артистка.

Позже Марии удалось попасть на Нацотбор-2023. Выступление украинки было очень сильным, однако, к сожалению, не победным. В этом же году певица имеет все шансы на победу. На шведском конкурсе Melodifestivalen она ошеломила публику песней When I'm Gone, получив в полуфинале 94 балла из 96 возможных.

"В прошлом году я только приехала в Швецию, для меня все здесь было новое. Я даже до конца не понимала, что происходит. В этом году я уже осознаю, где я и что здесь. Мне кажется, что я выросла за этот год. Изменилось мое видение себя как артистки, видение моей музыки... Я понимаю, что я хочу, и теперь приобщаюсь к написанию песен. Поэтому можно сказать, что в этом году мы удивили людей, потому что это был контраст. Сейчас многие мне говорят: "Ты так выросла за этот год". Мы с командой очень довольны результатом. Мы работали над песней и номером, сделали лазерное шоу на сцене, которого никогда не было на Melodifestivalen", – прокомментировала Сур.

Как писал OBOZ.UA, становится все яснее финальный прогноз букмекеров на Евровидение-2024, которое состоится уже в мае этого года. Чем больше стран объявляют своих участников и песни, тем сильнее меняется текущий рейтинг. После последнего обновления стало понятно, что еврофаны ставят на то, что Израиль займет одну из самых высоких ступеней.

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