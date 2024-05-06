Евровидение 2024: неожиданные факты об alyona alyona и Jerry Heil, у которых высокие шансы на победу

До первого полуфинала Евровидения 2024 года осталось чуть больше суток. Мы все в ожидании конкурса и выступления на сцене в Мальме alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которым букмекеры предсказывают по меньшей мере попадание в топ-3.

Девушки не являются постоянным дуэтом, хотя имеют общий альбом и даже отыграли с ним тур по США, однако обе известны как отдельные солистки. OBOZ.UA собрал интересные факты из биографии звезд, о которых вы могли не знать.

Как познакомились alyona alyona и Jerry Heil

Познакомились певицы случайно: в начале полномасштабной войны Jerry Heil пришла к продюсеру alyonaalyona Ивану Клименко обсудить сотрудничество: "Она пришла к нему общаться, писать музыку. В тот момент я написала стихотворение, и Иван предложил спеть, а у нее сразу родился припев. Далее мы записали "Родные мои" и начали творить дальше и дальше. Решили миксовать украинское и европейское творчество", – рассказала alyona alyona в одном из своих интервью. Девушки очень сдружились, много общаются и шутят, что в будущем окрестят детей друг друга.

alyona alyona имела разные псевдонимы

До того как про alyona alyona узнали миллионы людей, изменила много разных профессий, а также долго не могла остановиться на одном стиле музыки и никнейме.

В начале музыкальной карьеры она создавала музыку и выпускала клипы под несколькими псевдонимами: Al.Kaida и A La Fume. Самое интересное, что стиль в этих проектах отличался довольно сильно. Проект Al.Kaida – первый период творчества рэп-героини. Под этим именем Алена выпускала музыку, приближенную по своему звуку к g-funk. А вторым проектом стал A La Fume – во время работы над которым она раскрылась как вокалистка.

Сценическое имя "alyona alyona" придумано из-за ее знака зодиака

Знак зодиака Алены – близнецы, и именно поэтому пришло решение выбрать двойной никнейм, придуманный и утвержденный командой буквально за 5 минут до подписания контракта.

"Потому что внутри человека всегда есть борьба противоречий, черная и белая, во всем всегда должен быть баланс", – объясняла певица.

Работы ее прошлого – это не только воспитательница в садике

Помимо пятилетнего стажа на должности воспитательницы детского сада, о котором знают все, кто интересуется творчеством alyona alyona, она успела перепробовать и другие профессии. Начала работать будущая рэп-звезда в 15 лет – на троещинском рынке в Киеве торговала сумками и обувью. Затем была работа кассиром, коллектором, уборщицей в торговых центрах, продавцом. Когда получила образование психолога, работала по специальности – предоставляла психологические консультации людям, которые в этом нуждались.

Откуда взялась Jerry Heil

Что касается Jerry Heil, то она тоже в начале карьеры имела другой псевдоним, а еще девушка – вегетарианка и сыроедка и имеет зависимость от кофе.

Первые музыкальные шаги Яна делала под псевдо Jerry Mouse, однако позже сменила вторую часть сценического имени. Узнаваемость Jerry Heil получила благодаря кавер-версиям на песне известных исполнителей. Но настоящая популярность пришла после песни "Охрана, отмена".

Предпочтения в еде и безумная любовь к кофе

У родителей певицы есть свой собственный бизнес, связанный с мясом. Она с детства видела, как колют свиней на продажу, поэтому когда подросла – от употребления мяса отказалась. Кроме того, девушка практикует сыроедство, но говорит, что не может жить без кофе.

Комплекс отличницы у Jerry Heil

Все, за что берется девушка, должно быть сделано идеально. Ошибок Jerry Heil себе не прощает.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2024.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто стал самым молодым и старейшим участником Евровидения-2024 среди мужчин и женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!