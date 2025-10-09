УкраїнськаУКР
"Это жертвенность на уровне религии": певец-воин Мирослав Кувалдин восхитился подвигом украинских женщин, которые остались в тылу

Лидер группы The ВЙО и военнослужащий ВСУ Мирослав Кувалдин признался, что искренне восхищается современными украинскими женщинами, которые находятся в тылу. Как отметил артист, они совершают настоящий подвиг, когда не отговаривают мужчин становиться на защиту Родины, а полностью поддерживают их в таком решении.

Певец выразил благодарность женщинам, которые в наше сложное время остаются невероятно сильными. Своими мыслями военный поделился в интервью для SLAWA LIFE.

"Меня поражает, на какие жертвы идут украинские женщины. У нас в стране произошел вызов. Мужчины идут воевать, а женщины, зная, что они идут в опасное место и могут погибнуть, не говорят: "Оставайся дома". Вместо этого скажут: "Спасибо. Благословляю и молюсь за тебя". Это жертвенность на уровне религии. Как Христос, который шел на Голгофу и знал, что с ним произойдет, но все же сделал этот шаг. Огромная благодарность за этот подвиг", – высказался артист.

Как поделился Мирослав Кувалдин, он не советовался с мамой и женой относительно решения пополнить ряды ВСУ. Певец поставил родных перед фактом, ведь не хотел перекладывать ответственность за свой выбор на их плечи. 

Кстати, по словам артиста, за все время службы его возлюбленная ни разу не жаловалась на усталость: "Жена меня бережет. Она делает вид, что все хорошо, мы идем вперед и движемся к победе. Этим она мне очень помогает. Спасибо тебе, Лиля, что не рассказываешь, как тяжело".

