Певец-воин Мирослав Кувалдин назвал причину, почему его сыновья вряд ли вернутся жить в Украину

Украинский музыкант, лидер группы The ВЙО и военнослужащий ВСУ Мирослав Кувалдин откровенно рассказал о своей семье, которая уже несколько лет живет за границей. Артист, который с начала полномасштабного вторжения защищает Украину, признается: война в корне изменила не только его жизнь, но и судьбу близких людей. Жена и дети нашли временное убежище в странах Европы, однако их возвращение на Родину – под вопросом.

В интервью проекту "Исландия" Кувалдин признал, что с каждым годом его сыновьям все сложнее представить свою жизнь в Украине. Старший сын Корней учится в Ирландии, а младший Булат с мамой находится в Германии. По мнению артиста, чем дольше война продолжается и чем дольше дети остаются за границей, тем больше они укореняются в новой среде.

"Я понимаю: чем дольше эта война продолжается и чем дольше они там находятся, тем больше они там адаптируются. Но я хотел бы, чтобы им было что делать в Украине. У них как раз, в принципе, сейчас время, чтобы получить обучение и дальше возвращаться, если будет куда возвращаться и жить. Здесь, конечно, я хотел бы их видеть рядом, но допускаю, что они не захотят возвращаться. Да, такое тоже может произойти", – объяснил певец.

Кувалдин отметил, что у старшего сына Корнея спокойный характер и он хорошо чувствует себя в Ирландии, которую сам артист называет "пасторальной и размеренной". Зато Украина, по словам музыканта, – это страна драйва и непредсказуемости, которая подходит людям с активным образом жизни.

"У меня есть много знакомых-иностранцев, которые сюда переезжали еще до полномасштабной войны. Они говорили: "Европа – это для пенсии. Для бабушек, для дедушек классно, а у вас тут каждый день что-то случается. И сильно планов не построишь – и это так круто!" Ни за какие деньги ты не купишь это", – добавил музыкант.

Еще в конце 2024 года Кувалдин рассказывал OBOZ.UA, что его жена Лилия с младшим сыном Булатом живут в Германии, где парень учится и изучает язык. Хотя профессию он еще окончательно не выбрал, какое-то время планировал связать будущее со звукорежиссурой, но также проявляет интерес к компьютерным технологиям. Корней же в Ирландии уже несколько лет получает образование в сфере IT – рассматривает возможность стать программистом или специалистом по кибербезопасности.

В марте 2023 года музыкант впервые откровенно признал: перспектива возвращения детей в Украину с каждым днем войны становится все меньше. Несмотря на это, он тогда не скрывал, что гордился бы, если бы сыновья решили стать в ряды Вооруженных сил.

Несмотря на непростую ситуацию, Кувалдин пытается поддерживать связь с семьей. За последний год ему удалось увидеться с родными только один раз – во время короткого отпуска в Германии. "Нам удалось пожить нормальной семейной жизнью две недели в Баварии", – вспоминал он.

Мирослав также рассказывал о своей маме, которая родилась и выросла в российской Калуге, но уже много лет живет на Полтавщине и является искренней патриоткой Украины. Она, по словам сына, окончательно порвала связи с родственниками в Москве еще в 90-х, после смерти бабушки, которая пыталась поддерживать семейные контакты.

"Мама стопроцентно занимает проукраинскую позицию. Правда, ленится учить украинский. Я много лет разговаривал с ней на русском, сейчас – на украинском, увидим, какой это будет иметь эффект", – рассказывал певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мирослав Кувалдин дал прогноз относительно победы Украины в войне. Музыкант признался, что, хотя редко употребляет слово "победа", он с самого начала войны чувствовал, что является частью большой, неизбежно победоносной истории.

