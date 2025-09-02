'Это все равно, что повесить российский флаг'. Дочь Натальи Ворожбит не поселили в общежитие УКУ из-за ЛГБТ-смайлика: ответ университета

Украинский драматург и сценарист Наталья Ворожбит сообщила, что ее дочь Параску не поселили в общежитие Украинского католического университета во Львове. Причиной, по ее словам, стало ЛГБТ-эмодзи на странице девушки в Instagram.

Видео дня

Ворожбит отметила в Facebook, что ее ребенок поступил на гуманитарный факультет с высокими результатами и мечтал учиться именно в УКУ. Семья заплатила полную стоимость обучения, хотя имела право на льготы. Сначала им подтвердили возможность поселения, однако за 12 дней до начала учебного семестра пришло письмо с отказом.

Детали конфликта по версии Ворожбит

Мать обратилась в администрацию университета, чтобы выяснить причину. По ее словам, после внутренней проверки она узнала, что основанием стало наличие ЛГБТ-флажка в Instagram-аккаунте дочери.

Во время дальнейшего разговора с представительницей университета, как утверждает Ворожбит, ей подтвердили эту версию. Она цитирует ответ сотрудницы УКУ: "Это все равно что повесить российский флаг на своей аватарке". По словам драматурга, девушке также предложили альтернативное жилье – квартиру для преподавателей – но при условии удаления эмодзи и обязательства "не пропагандировать ЛГБТК+" в стенах университета.

Ворожбит назвала такие действия дискриминационными и заявила, что ее дочь отказалась принимать условия. Семья разорвала контракт с УКУ. Девушку зачислили в Киево-Могилянскую академию.

Драматург подчеркнула, что считает подобные действия университета несовместимыми с европейскими ценностями, которые Украина отстаивает в войне против России. Она отметила, что для поколения Параски поддержка ЛГБТ-сообщества – это естественная часть демократического общества и проявление патриотизма.

"Для ее поколения, для детей моих друзей и коллег, поддержка сообщества ЛГБТК+ является очень естественной и входит в перечень европейских ценностей, за которые воюет Украина, с чем у них ассоциируется Независимость. Это также протест против гомофобной России. Они мыслят шире напуганных "отборщиков" с их узкими смыслами. Поэтому эти дети не будут подчищать соцсети и не будут врать на собеседованиях, как и моя Параска. И я горжусь ею, ими, знаю какие у них ценности. Они настоящие патриоты и наше будущее. А какие ценности в УКУ? Пойдут ли эти дети к вам учиться после этой информации?" – отметила Ворожбит.

Ответ УКУ

2 сентября университет обнародовал официальное заявление относительно инцидента. В нем указано, что отбор на программу в коллегиуме происходит на конкурсной основе и в этом году количество заявлений превысило доступные места.

В УКУ объяснили, что администрация руководствовалась тремя критериями:

понимание миссии и ценностей университета;

мотивация к участию в формационной программе;

готовность соблюдать правила проживания.

По словам ректора, отказ получили более 15 заявителей. В то же время в университете выразили сожаление, что решение было воспринято как дискриминационное, и заявили, что готовы были помочь студентке с поиском жилья поблизости.

"Спасибо за Ваше обращение относительно участия в образовательно-формационной программе "Христианская духовность в постмодернистскую эпоху". Мы ценим Ваше желание принять участие в этой программе и в жизни коллегиального сообщества и понимаем Ваше разочарование в результате полученного отказа. Хотим подчеркнуть, что отбор на программу осуществляет администрация Коллегиума на конкурсной основе по результатам устного собеседования и заполненного кандидатом заявления-анкеты. Это регламентировано Положением об образовательно-формационной программе "Христианская духовность в постмодерной эпохе", – опубликовал университет личный ответ студентке.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская модель совершила каминг-аут и показала свою красавицу-девушку. Это стало не только личным жестом, но и публичным примером поддержки равенства, принятия и любви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!