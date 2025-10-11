'Это слишком'. Комик Сергей Середа рассказал, о чем ему пишут бывшие коллеги из РФ и жестко высказался о 'хороших русских'

Комик, телеведущий и блогер Сергей Середа вспомнил период, когда работал в России, и признался, что некоторые бывшие коллеги из РФ до сих пор поздравляют его с днем рождения. Артист говорит, что уже много лет не отвечает на эти сообщения.

Середа также откровенно заявил, что ему безразличны россияне, даже те, кто пытается позиционировать себя "хорошими" – в частности Максим Галкин и Алла Пугачева. По его словам, украинцам не стоит уделять им столько внимания. Об этом юморист рассказал в интервью OBOZ.UA.

Сергей Середа говорит, что прекратил общение с российскими коллегами еще в 2014 году: "Наша карьера в значительной степени строилась именно там (Середа был капитаном команды "Одесские мансы", которая участвовала в КВН в РФ. – Ред.). В Украине нас какое-то время не очень замечали. Но после 2014-го мы поняли: продолжать работу в России – неправильно. Мы полностью "отрубили" контакты и вернулись домой".

Однако, как рассказывает артист, некоторые бывшие знакомые до сих пор ему пишут: "Каждый год на мой день рождения некоторые бывшие коллеги пишут мне. Уже около пяти лет я им ничего не отвечаю. Мне даже кажется, у них просто стоит какой-то автоматический напоминалка или автосообщение вроде "С днем рождения". Но реально ни с кем из них я никак не общаюсь".

По мнению Середы, украинцам не стоит уделять столько внимания россиянам, даже тем, которые позиционируют себя как "хорошие": "Галкин? Мне на него безразлично. Но одно скажу точно: ему не стоит так много внимания в украинском медиапространстве. Есть столько наших людей, на которых надо фокусироваться, своих артистов поддерживать. Что касается Аллы Пугачевой... Спрашивают: "Ты смотрел ее интервью?" Да оно три с чем-то часа!"

Середа говорит, что у них с женой, певицей MamaRika, нет времени на просмотр российского медиаконтента: "Для нас с Настей это слишком. Мы ложимся порой в два часа ночи, а вставать надо в восемь. Наш сын уже спрашивает: "Куда вы снова едете?" – мы отвечаем: "Работать". А он говорит: "Не надо никуда ехать". Давиду сейчас четыре года – он такой интересный, и хочется не пропустить ни одного момента. Куда там отвлекаться на три часа для просмотра интервью с Пугачевой?".

