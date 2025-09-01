'Можно первый триместр считать беременностью?' Сергей Середа подколол ведущую после вопроса о втором ребенке от MamaRika

Украинский шоумен Сергей Середа впервые прокомментировал слухи вокруг возможной беременности его жены, певицы MamaRika. В последнее время публика активно обсуждала, не ждет ли звездная пара второго ребенка.

Поводом для разговоров стал новый трек исполнительницы под названием "Одне питання", где в строках прозвучало: "Сначала мы вдвоем, потом втроем, а сейчас вчетвером". Слушатели сразу начали строить предположения: одни решили, что MamaRika намекает на пополнение, другие же шутили, что речь идет об их собаке Роки, которого супруги считают полноправным членом семьи. В комментарии для "Люкс ФМ" Середа отреагировал на эти догадки со свойственным ему юмором.

Он сначала отшутился, мол "надо послушать песню", ведь не обратил внимание на эти строки.

Однако потом серьезно ответил: "Можно ли первый триместр считать беременностью? Тогда нет (не беременна. – Ред.), – пошутил он, намекнув, что сейчас его жена не в положении. В то же время шоумен добавил, что для них рождение еще одного ребенка – очень серьезное решение, которое требует взвешенности и подготовки.

"Это не всегда зависит от нас, но и от качества определенных штук. Если откровенно и без шуток, то не очень хочется. Когда вспоминаешь, как много времени ты уделяешь ребенку, от чего ты отказываешься..." – поделился Середа.

В то же время интригу сохраняет и сама MamaRika. В соцсетях она публиковала скриншоты с сообщениями от фанатов, которые интересовались, действительно ли она ждет ребенка. Певица ответила довольно загадочно: мол, все ответы спрятаны в новой песне "Один вопрос".

Что известно об отношениях MamaRika и Сергея Середы

Блогер и исполнительница познакомилась, когда оба были ведущими на музыкальном канале Music Box. Между ними быстро промелькнула искра, однако отношения удалось построить не сразу. Оказывается, MamaRika заметила, что Сергей Середа нравится другой девушке, и подумала, что между ними уже есть роман. Тогда она решила не быть "третьей лишней" и не портить историю любви, которой, как оказалось впоследствии, не было. Когда MamaRika и Сергей Середа расставили все точки над "і" в этой запутанной истории, начали строить отношения.

В 2020 году влюбленные официально связали себя узами брака. Они организовали красивую свадьбу в Таиланде, а через год стали родителями сына Давида.

Уже в 2024-м MamaRika признавалась, что в их отношениях с Сергеем Середой возник серьезный кризис: "Ты постоянно нервный... Ты открываешь глаза, и ты уже на негативе... Ты уже проснулся, и тебя уже все бесит. Ты еще с кровати не встал. А у тебя маленький ребенок". Исполнительница считала последние годы одними из самых сложных в жизни – начиная с пандемии, когда она была беременна сыном, и продолжая полномасштабным вторжением России в Украину. Певица сильно волновалась, что им с любимым не удастся вернуть то, что было между ними когда-то, даже несмотря на постоянную работу над отношениями. Однако все же им удалось преодолеть кризис.

