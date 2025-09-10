'Это шутка?' Внешность новоизбранной 'Мисс Америки' вызвала насмешки в сети

В США выбрали "Мисс Америка 2026". Победительницей конкурса стала 27-летняя Кэсси Донеган из штата Нью-Йорк, которая получила корону, ленту и стипендию в размере 50 тысяч долларов.

Финал проходил 7-8 сентября в театре Уолта Диснея в Орландо, штат Флорида. Донеган также получила награду за талант, поразив жюри своими вокальными способностями, пишет People.

На торжественной церемонии новоизбранная "Мисс Америка" появилась в белом атласном платье с длинным шлейфом, которое подчеркивало ее фигуру. Волосы она собрала в высокую прическу, а образ завершила серебряная корона и эффектный букет красных роз. Улыбающаяся Донеган выглядела тронутой и возвышенной, когда приветствовала публику, размахивая рукой.

Критика в соцсетях

Несмотря на триумф, реакция зрителей в сети оказалась неоднозначной. Часть пользователей оставила едкие комментарии:

"Мисс Техас была захватывающая... но все равно поздравляю".

"Это шутка, правда?"

"На нее тяжело смотреть".

"Визажист так плохо ее накрасил".

"Нет, нет, нет, нет. Мисс Техас этого заслуживает".

Особенно критиковали макияж Донеган, считая его неудачным для финального выхода.

Впрочем, не все согласились с подобными оценками. Многие пользователи стали на сторону победительницы:

"Красота – это не критерий".

"Это грубо! Красота внешности – не единственный критерий. Сказать прямо, что она некрасивая – чрезвычайно оскорбительно".

"Никто здесь не понимает сценический макияж, и это видно".

"Она является операционным директором компании, основала три стипендии, выступает за художественное образование в школах, поет, будто звезда Бродвея и вы сердитесь, что она "недостаточно красива"?"

Доннеган о хейте

В первых комментариях после победы она откровенно призналась: "Привет, я Кэсси Донеган, "Мисс Америка", и я все еще пытаюсь осознать, что это на самом деле произошло. Я очень благодарна людям, которые поддержали меня, и горжусь тем, что представляю Нью-Йорк. Надеюсь, что я заставила гордиться на этой неделе".

Впоследствии в интервью People она прокомментировала волну критики в свою сторону: "Я просто обычный человек. Нет, я не хочу слышать, чтобы люди говорили что-то негативное, особенно о моей внешности. Но я также уважаю, что интернет – это публичное пространство, и каждый имеет право на мнение. Главное для меня – сосредоточиться на тех, кто меня поддерживает".

Почему победила именно она

Своей харизмой Донеган покорила жюри еще во время конкурса талантов: она исполнила вокальный номер, за который получила отдельную награду и дополнительные 3000 долларов к своей стипендии.

А во время финального раунда вопросов она высказалась об "аутентичном самовыражении": "Я считаю, что быть верным себе на все 100 процентов – это самое важное, что вы можете сделать. Если ваше самовыражение включает пирсинг или татуировки – делайте это гордо. Это ваше тело, и никто не имеет права решать за вас".

Донеган известна как активистка за художественное образование в школах, а также как женщина, которая совмещает работу операционного директора компании с благотворительной деятельностью.

"Мисс Америка" или "Мисс США"

Стоит напомнить, что конкурсы "Мисс Америка" и "Мисс США" – это два разных соревнования. "Мисс Америка" сосредоточен не столько на внешности, сколько на образовании и талантах, ведь он является стипендиальной программой для женщин. "Мисс США" же акцентирует внимание на классической конкуренции красоты, и именно его победительница участвует в "Мисс Вселенная".

