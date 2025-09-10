"Это шутка?" Внешность новоизбранной "Мисс Америки" вызвала насмешки в сети
В США выбрали "Мисс Америка 2026". Победительницей конкурса стала 27-летняя Кэсси Донеган из штата Нью-Йорк, которая получила корону, ленту и стипендию в размере 50 тысяч долларов.
Финал проходил 7-8 сентября в театре Уолта Диснея в Орландо, штат Флорида. Донеган также получила награду за талант, поразив жюри своими вокальными способностями, пишет People.
На торжественной церемонии новоизбранная "Мисс Америка" появилась в белом атласном платье с длинным шлейфом, которое подчеркивало ее фигуру. Волосы она собрала в высокую прическу, а образ завершила серебряная корона и эффектный букет красных роз. Улыбающаяся Донеган выглядела тронутой и возвышенной, когда приветствовала публику, размахивая рукой.
Критика в соцсетях
Несмотря на триумф, реакция зрителей в сети оказалась неоднозначной. Часть пользователей оставила едкие комментарии:
- "Мисс Техас была захватывающая... но все равно поздравляю".
- "Это шутка, правда?"
- "На нее тяжело смотреть".
- "Визажист так плохо ее накрасил".
- "Нет, нет, нет, нет. Мисс Техас этого заслуживает".
Особенно критиковали макияж Донеган, считая его неудачным для финального выхода.
Впрочем, не все согласились с подобными оценками. Многие пользователи стали на сторону победительницы:
- "Красота – это не критерий".
- "Это грубо! Красота внешности – не единственный критерий. Сказать прямо, что она некрасивая – чрезвычайно оскорбительно".
- "Никто здесь не понимает сценический макияж, и это видно".
- "Она является операционным директором компании, основала три стипендии, выступает за художественное образование в школах, поет, будто звезда Бродвея и вы сердитесь, что она "недостаточно красива"?"
Доннеган о хейте
В первых комментариях после победы она откровенно призналась: "Привет, я Кэсси Донеган, "Мисс Америка", и я все еще пытаюсь осознать, что это на самом деле произошло. Я очень благодарна людям, которые поддержали меня, и горжусь тем, что представляю Нью-Йорк. Надеюсь, что я заставила гордиться на этой неделе".
Впоследствии в интервью People она прокомментировала волну критики в свою сторону: "Я просто обычный человек. Нет, я не хочу слышать, чтобы люди говорили что-то негативное, особенно о моей внешности. Но я также уважаю, что интернет – это публичное пространство, и каждый имеет право на мнение. Главное для меня – сосредоточиться на тех, кто меня поддерживает".
Почему победила именно она
Своей харизмой Донеган покорила жюри еще во время конкурса талантов: она исполнила вокальный номер, за который получила отдельную награду и дополнительные 3000 долларов к своей стипендии.
А во время финального раунда вопросов она высказалась об "аутентичном самовыражении": "Я считаю, что быть верным себе на все 100 процентов – это самое важное, что вы можете сделать. Если ваше самовыражение включает пирсинг или татуировки – делайте это гордо. Это ваше тело, и никто не имеет права решать за вас".
Донеган известна как активистка за художественное образование в школах, а также как женщина, которая совмещает работу операционного директора компании с благотворительной деятельностью.
"Мисс Америка" или "Мисс США"
Стоит напомнить, что конкурсы "Мисс Америка" и "Мисс США" – это два разных соревнования. "Мисс Америка" сосредоточен не столько на внешности, сколько на образовании и талантах, ведь он является стипендиальной программой для женщин. "Мисс США" же акцентирует внимание на классической конкуренции красоты, и именно его победительница участвует в "Мисс Вселенная".
Ранее OBOZ.UA писал, что была выбрана новая "Мисс Вселенная Украина 2025". Девушка теперь будет представлять нашу страну на Miss Universe, которая состоится в Таиланде.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!