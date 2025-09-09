'Это однозначно хит года'. MONATIK и DOROFEEVA выпустили песню, которой прогнозируют первое место в чартах

Украинские исполнители Надежда Дорофеева (DOROFEEVA) и Дмитрий Монатик (MONATIK) презентовали зажигательную дуэтную композицию If You know what I mean. Совместная песня артистов сразу запала в сердца слушателям, многие из которых предполагают, что она возглавит отечественные чарты.

Видео дня

Порадовали звезды поклонников и клипом на новый трек, который обнародовали на платформе YouTube. Видеоработа насыщена большим количеством впечатляющих хореографических элементов, что в который раз подчеркивает: для певцов танец является не просто частью шоу, а языком общения с миром.

Премьера совместного релиза знаменитостей состоялась в день выхода музыкального альбома MONATIK "Вічно танцююча людина". Его главным синглом стал трек If You know what I mean.

Клип, который срежиссировал Руслан Махов, снят в стиле минималистичного урбана с элементами экспериментального танца и театра. Основной локацией для видеоработы стало пространство с обнаженными стенами, напоминающее постиндустриальный арт-объект. Брутальная атмосфера резко контрастирует со сложной хореографией, пластикой и эмоциями танцовщиков.

Особый элемент клипа – черные шарики, которые являются отсылкой на предыдущую совместную работу MONATIK и DOROFEEVA "Глубоко". Центральной локацией видео на трек, который сняли семь лет назад, был The Bubble House. Определенные перекликания между двумя хитами можно услышать и в интонации.

Кстати, съемки клипа на песню If You know what I mean проходили в день массированного российского обстрела Киева. Творческой команде приходилось неоднократно спускаться в укрытие, поэтому работа над созданием проекта растянулась на 30 часов.

"Я всегда чувствовал особый вайб Нади. Поэтому, когда "родилась" идея этой композиции, я был искренне уверен: в ней должна зазвучать именно DOROFEEVA. Находясь на репетициях и во время подготовки к съемкам клипа, мои ощущения только подтвердились", – высказался MONATIK о работе с коллегой.

Не менее положительные впечатления от сотрудничества с исполнителем получила и сама Надя Дорофеева. Звезда отметила, что трек If You know what I mean стал приятной ностальгией и продолжением их дуэтной истории.

Композиция произвела прекрасное впечатление на украинских слушателей. В комментариях под клипом юзеры не прекращают забрасывать работу комплиментами:

"Это однозначно коллаборация года! Это однозначно хит года!".

"Как всегда космос. Так вайбово и на одной волне. Спасибо вам за творчество".

"Шедевр! Эта осень уже получила свой главный хит".

"Стиль Нади и Димы всегда вызывал у меня восхищение. Звучание, картинка, энергия, все это просто невероятно".

"У меня мурашки по коже. Это невероятно".

️‍"Считаю, что это станет хитом этого года! Надя и Дима снова попали метко".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что легендарные "Время и Стекло" впервые за пять лет выпустили хит, который рвет тренды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!