Звезды, которые увеличили грудь и пожалели об этом: фото до и после маммопластики

Ни для кого не секрет, что знаменитости очень тщательно заботятся о своем внешнем виде, поэтому нередко ложатся под нож пластических хирургов, чтобы усовершенствовать свое тело. Довольно популярной процедурой среди селебрити является увеличение груди, однако далеко не все остаются довольны результатом.

Некоторые из известных женщин откровенно называют операцию ошибкой, а кто-то с возрастом просто предпочитает более натуральный вид. OBOZ.UA расскажет, какие звезды пожалели о том, что сделали маммопластику.

Николь Кидман

Голливудская актриса увеличила себе грудь в молодом возрасте и на протяжении долгого времени поражала общественность своими пышными формами. Однако в 48 лет Николь Кидман решила избавиться от силиконовых имплантов, ведь считала, что они вредят ее здоровью и выглядят слишком искусственно. Пластические хирурги вернули звезде естественную форму и размер груди.

Виктория Бекхэм

Британская певица и дизайнер увеличила грудь с первого до третьего размера еще в молодости. В течение десяти лет Виктория Бекхэм ходила с пышным бюстом, однако в конце концов решила вернуть естественные формы. Она называла маммопластику "ошибкой прошлого".

Крисси Тейген

Американская модель решилась на маммопластику в 20 лет. Тогда Крисси Тейген часто демонстрировала купальники, поэтому думала, что большая грудь поможет ей развиваться в этой сфере. Однако позиция знаменитости кардинально изменилась после того, как она стала мамой двоих детей. Тейген удалила импланты, но даже тогда считала свои формы слишком пышными.

Интересно, что модель хотела во второй раз уменьшить грудь, однако операцию пришлось отложить. Селебрити узнала, что беременна третьим ребенком.

Памела Андерсон

Не избежала возможности увеличить грудь и икона 90-х Памела Андерсон. Долгое время она появлялась на публике в эффектных луках, подчеркивающих ее формы, но в 2016-м решила вернуть свою натуральную грудь. Интересно, что силиконовые импланты актриса продала на благотворительном аукционе.

Скарлетт Йоханссон

В свое время решилась лечь под нож пластического хирурга и звезда "Мстителей". Однако в 28-лет Скарлетт Йоханссон удалила импланты, вернувшись к более натуральному образу.

