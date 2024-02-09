'Если я так буду говорить, ударьте меня!' Еще одна звезда привела пример неискренности Оксаны Марченко

Популярная телеведущая и актриса Даша Трегубова призналась, что считает бывшую украинскую ведущую и "экс-патриотку" Оксану Марченко слишком тщеславной и неискренней. Она вспомнила одно из награждений журнала Viva!, с которого поняла неприятный характер жены нардепа Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене.

Из интервью Даши Трегубовой на YouTube-канале Алины Доротюк можно понять, что обе телеведущие почти не общались, а лишь иногда пересекались на разных мероприятиях. Во время одного такого ивента Трегубова поняла, что Оксана Марченко неискренняя и коварная.

"Мы пересекались на ивентах. Это была "Viva! Самые красивые" или "Viva! Бал" и я помню, что в конце выходила Оксана и ей вручали какую-то награду. Она оглашала речь... Я очень не люблю, а я хорошо это чувствую, любую неискренность", – вспомнила Трегубова.

По мнению актрисы, Марченко поставила себя выше других, придала себе значение лучшей звезды в украинском шоу-бизнесе. Свою "значимость для общества" она подчеркнула заниженным тембром, из-за которого разнервничалась Трегубова.

"Оксана это [награждение – Ред.] взяла на себя как [звание. – Ред.] "мать". Она просто вот так это говорила [Трегубова снизила тембр голоса]. А у меня от этого начинает дергаться глаз. Если я так начну говорить когда-нибудь, пожалуйста, ударите меня. Так нельзя. Не надо. Я понимаю, что каждой нации нужны какие-то проводники, но это не должны быть люди в белых пальто, которые они только вчера купить у Dolce & Gabana", – рассказала телеведущая.

О неискренности Оксаны Марченко рассказывал также продюсер большого количества популярных проектов на телеканалах 1+1 и СТБ Владимир Завадюк. В 2018 году телеведущая принимала участие в проекте "Танцы со звездами", производя впечатление патриотки Украины и спокойного адекватного человека. Она общалась на украинском и протестовала против русского языка на шоу. Впоследствии после выбытия из "Танцев со звездами" Марченко заявила, что согласилась на участие только, чтобы "навести шорох в этом болоте", а в 2023 году после обвинения ее мужа в госизмене направилась в Россию и, похоже, вообще забыла об украинском языке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Марченко продолжила свое "шоу" "Паломница", на этот раз развлекая уже Z-патриотов. В нем бывшая телезвезда путешествует с рюкзаком по разным русским церквям и рассказывает, как ее любимого "спасло" из плена "приглашение на день рождения Богородицы".

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