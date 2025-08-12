'Если мне вручат повестку...' Wellboy, который стал военнообязанным, рассказал о брони и отношении к мобилизации

Певцу Антону Вельбой, известному под сценическим именем Wellboy, в начале июня исполнилось 25 лет. Отныне артист официально имеет статус военнообязанного и подлежит мобилизации.

По словам исполнителя, никакой брони от службы он не имеет. Об этом музыкант рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Пока повесток не получал, и на улице меня не останавливали, – рассказал Wellboy. – Только недавно достиг этого возраста. Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства.

Wellboy признался, что пока не начинал военную подготовку, потому что не успел заняться этим, а еще пошутил о своей физической форме: "Военную подготовку пока не проходил, многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного поправился, стал как тефтель".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Григорий Бакланов, ярко сыгравший одного из главных героев в сериале "Поймать Кайдаша", рассказал, что прошел тактическое обучение в центре, который открыт не только для военных, но и для гражданских. Он отметил, что знание правил безопасности и оказания первой помощи могут спасти жизнь в критических ситуациях: "Здесь учат базовым, но критически важным вещам: правилам безопасности, оказанию первой медицинской помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях. Ведь в первые 10 минут после того, как что-то случится, никто не успеет приехать – ни полиция, ни медики. И только от тебя самого зависит, как действовать и спасти себя и других. Этот центр не только о военной безопасности – он о безопасности всей семьи".

Также OBOZ.UA писал, актер Артур Логай ("Крашанка", "Коп из прошлого", "Великі Вуйки") известный зрителю не только по ярким ролям, а также по победе в телешоу "Танці з зірками", поделился мыслями о возможной мобилизации, признался, имеет ли бронь от театра, и предположил, в какие войска попал бы, если бы его призвали на фронт.

