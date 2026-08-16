Елена Кравец поразила легким летним образом за $150 и призналась, на чем никогда не экономит. Видео

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец удивила заявлением о стоимости своего летнего образа. Во время беседы с блогером Никалосом Кармой 49-летняя знаменитость оценила весь свой наряд примерно в 150 долларов. В то же время она призналась, что на некоторые вещи готова тратить значительно больше.

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Кравец попала на видео Кармы во время "Тысячевесны". Для публичного выхода она выбрала светлое длинное платье свободного кроя, которое дополнила парой туфель на каблуке в тон, кулоном и плетеной сумкой. Образ получился сдержанным и летним.

Когда Никалос Карма спросил, сколько стоит ее наряд, Кравец сначала призналась, что не знает точной суммы.

"Я честно вам скажу, я не знаю, сколько стоит мой наряд. Думаю, долларов 150", – сказала актриса.

Она рассказала, что платье сшито из льна или ткани с его добавлением. По словам Кравец, материал хорошо держит форму, что нетипично для чистого льна. А сумку она приобрела у украинского бренда, название которого не помнит.

Единственный вариант подобной сумки в магазине, в котором Кравец совершала покупку, принадлежит бренду "АКСЕССУАРНЯ ORNAMENT" и стоит 2 тысячи гривен (45 долларов).

В то же время знаменитость подчеркнула, что, хотя в повседневном образе она может и не гоняться за дорогими вещами, есть категории, на которых она не экономит.

"Я иногда серьезно трачусь на сумки и обувь. И на очки!" – отметила Кравец.

Актриса пояснила, что в первую очередь стоит заботиться о качестве той одежды и тех аксессуаров, на которые тратятся средства.

После публикации видео пользователи сети начали больше всего обсуждать названную ею сумму. Некоторые усомнились, что весь образ действительно стоит около 150 долларов.

"150 долларов – весь наряд... зачем так обманывать?" – написала одна из комментаторов.

"На мой взгляд, всего на 50. У нее не было ничего дорогого и всего три вещи", – предположила другая.

В то же время нашлись и те, кто обратил внимание на стоимость отдельных деталей образа. В частности, в комментариях предположили, что только платье из качественного льна могло стоить около 150 долларов, а сумка украинского бренда – тоже недешево.

"Одно платье из такого льна, который не мнется, будет стоить 150 долларов. Сумка от "Всі.Свої" – это не дешево. А дальше она сама говорит, что из дорогих вещей у нее обычно обувь и очки, так что можно прикинуть, что образ стоит далеко не 100–150 долларов", – отметила пользовательница.

Другие комментаторы обратили внимание на украшения Кравец. В частности, одна из них предположила, что на актрисе может быть кулон Gunia Project, стоимость которого составляет около 8800 грн.

Впрочем, многие люди встали на защиту Кравец. Они подчеркнули, что актриса назвала сумму приблизительно, а не предъявила чеки на каждую вещь.

"Назвала бы бренд – сказали бы, что это реклама. Не назвала – тоже кому-то что-то не понравилось. Она эти деньги не украла", – написала одна из пользовательниц.

Другие же просто похвалили внешний вид знаменитости:

"Прекрасная Елена".

"Красивый наряд".

"Выглядит великолепно".

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