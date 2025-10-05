Ел сырую рыбу и сбросил 10 килограммов: украинский актер шокировал, на какие жертвы пришлось пойти ради роли в кино

Украинский актер Павел Текучев рассказал об экстремальной подготовке к новой роли в будущем историческом фильме "Вечник", премьера которого запланирована на начало 2026 года. Чтобы максимально достоверно передать характер своего персонажа – мольфара и долгожителя Андрея Ворона – артисту пришлось похудеть на 10 килограммов, пройти испытания Карпатами и даже попробовать сырую рыбу.

В интервью"Коротко про" Текучев признался, что работа над проектом стала одной из самых сложных в его карьере. Съемки проходили преимущественно в горах – около 60–70% фильма снято под открытым небом, в суровых природных условиях.

Актер рассказал, что для роли пришлось научиться элементарным навыкам выживания: находить еду, различать дикие ягоды и ориентироваться в лесу.

"Я учился разбираться в ягодах – какие съедобные, какие не съедобные. Многое узнал об их целебных свойствах, о том, как ловить рыбу из подручных материалов в горной реке, как связать какую-то сеть из веток. Пробовал сырую рыбу, чтобы знать, какая она на вкус, потому что ее ест мой персонаж, когда голоден", – поделился Павел.

Особым испытанием для него стало похудение. Актер признался, что всегда имел слабость к вкусной еде, поэтому потеря веса требовала большой силы воли.

"Мне это трудно давалось, потому что я очень люблю вкусно поесть. Я не курю, не употребляю алкоголь, у меня нет каких-то зависимостей, кроме еды. Поэтому пришлось садиться на жесткую диету, был на интервальном голодании. Ежедневно в течение нескольких месяцев бегал", – рассказал Текучев.

По его словам, погружение в мир своего героя стало для него настоящим личным опытом. Он даже задумывался о том, чтобы провести ночь в лесу, чтобы почувствовать атмосферу одиночества, в которой живет его персонаж.

"Я думал о том, чтобы переночевать в лесу в Карпатах. Но понял, что я человек современный, так сказать, у меня не было такого опыта, поэтому стало страшновато оставаться на ночь самому в лесу. Ходил в походы на день, но всегда возвращался переночевать в более людные места. Сам оставаться в лесу так и не решился", – признался актер.

Несмотря на это, Павел Текучев все же совершил ночной поход по Карпатам вместе с лесником, который его сопровождал. Актер убежден, что именно такие испытания помогают ему глубже проживать роль и находить настоящие эмоции на экране.

