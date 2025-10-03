Во время прослушивания в Театре Франко случился шокирующий инцидент: разгневанный актер разбил бутылку и угрожал со сцены. Видео

В Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко во время прослушивания на замещение вакантных должностей произошел чрезвычайный случай. Один из конкурсантов в пылу эмоций разбил стеклянную бутылку, поднес осколок стекла к руке и начал угрожать нанести себе вред.

Инцидент произошел 29 сентября на сцене главного драматического театра страны. Как сообщают "Главкому" свидетели, мужчина по имени Иван вел себя агрессивно и выкрикивал оскорбительные реплики в адрес членов жюри.

Во время выступления он обвинял комиссию в превосходстве, возмущался современными подходами в театре и заявлял о собственном многолетнем актерском опыте, который, по его мнению, остался недооцененным. Его выступление сопровождалось нецензурными высказываниями и эмоциональными заявлениями о несправедливости в театральной среде.

Факт инцидента источнику подтвердил генеральный директор и художественный руководитель театра, народный артист Украины Евгений Нищук. Он отметил, что ситуация не была случайной, ведь актер заранее подготовил реквизит – металлический вес и бутылку.

По словам Нищука, режиссер Давид Петросян дал конкурсанту задание, однако вместо его выполнения тот сразу разбил бутылку и перешел в конфликтную форму выступления. Несмотря на инцидент, прослушивание решили не останавливать. Члены комиссии успокоили мужчину и дали ему возможность завершить выступление стихотворением, которое тот заранее подготовил. После этого стекло убрали со сцены, и конкурс продолжился.

"Я сказал: "Иван, успокойтесь, прочитайте нам еще что-то, что вы хотите". Он прочитал стихотворение. Мы поблагодарили, убрали стекло, и продолжили", – добавил Нищук.

