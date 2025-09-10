EL Кравчук стоит 'одоробалом', девушкам заклеили соски: народный артист Украины назвал популярный спектакль 'утренником'

Народный артист Украины Алексей Вертинский высказал резкую критику относительно современного украинского театра. По его словам, постановки последних лет чаще похожи на картинку без настоящей энергии актеров и глубокого содержания.

В своем интервью журналистке Алине Доротюк Вертинский ответил на вопрос о развитии украинской театральной сцены и новых режиссеров.

"Мне нравится, что есть попытки, эксперименты. Но они загоняют реальность в какую-то фигню, где исключена энергия актера. Они создаются картинки. Вполне приятные. А почему так случилось, что нет актеров? А почему нет персоны? Почему размывается театральное искусство?" – отметил актер.

Вертинский объяснил, что ему нравятся спектакли, где происходят настоящие события и видно харизму каждого актера, а не только визуальные эффекты. "Меня раздражает, когда мою профессию замазывают, драпируют. Я хочу видеть энергию, живую игру, настоящую сценическую отдачу" – добавил он.

Комментарий по постановке "Гамлет. Сны"

Особенно остро Вертинский отозвался о спектакле "Гамлет. Сны" Харьковского театра им. Шевченко (2002), постановке Андрея Жолдака, где главную роль исполнил певец EL Кравчук.

По его словам, эксперимент режиссера получился сомнительным. "Целый полк девушек на сцене бегал с заклеенными сосками. И голос Гамлета звучит, как шароварщина во Дворце "Украина" под фонограмму. Я не понимаю, где я. Это какой-то утренник..." – отметил Вертинский и назвал главного героя "одоробалом".

Он также подчеркнул, что постановка потеряла основную функцию театра: передавать энергию и эмоции зрителям. "Объясните: как это можно назвать словом театр, когда энергии нет, девочки с сосками заклеенными носятся туда-сюда. Очень красиво!" – добавил актер.

О постановке и режиссере

Спектакль "Гамлет. Сны" был попыткой режиссера Жолдака переосмыслить классическую трагедию Шекспира. Название с дополнительным словом "Сны" должно было намекать на условность увиденного на сцене – или это Гамлету приснилось, или режиссеру.

Постановка, по замыслу Жолдака, должна была быть условным сновидением героев. Сценография создавала гипнотически красивые образы, костюмы были экспериментальными. Режиссер манипулировал фрагментами классической трагедии, создавая собственный визуальный ряд, который часто казался хаотичным, однако обладал уникальной энергетикой.

Жолдак не пытался придерживаться традиционного текста Шекспира, а скорее игнорировал классическую постановку, давая свободу собственной фантазии. Спектакль сочетала пантомиму, музыку, водные эффекты, обливание сцены молоком и размахивание реквизитом.

О самом Алексее Вертинском

Алексей Вертинский родился 2 января 1956 года в селе Токари, Сумская область. Он является народным артистом Украины (2015), лауреатом премии "Киевская пектораль" (1999, 2014) и кавалером ордена "За заслуги" III степени (2021).

Окончил Московское эстрадно-цирковое училище в 1980 году, ранее учился и работал в театрах Сум, Новосибирска и Владивостока. Известен в основном по эпизодическим ролям, работает в антрепризе и киевском Молодом театре.

Вертинский пережил срочную операцию на сердце в июне 2022 года, но продолжает активно работать на сцене.

