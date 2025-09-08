Народный артист Украины ошеломил семейной драмой, которая разделила его с сыном: 40 лет спустя он позвонил с предложением

69-летний актер Алексей Вертинский поделился, что на протяжении 40 лет абсолютно не контактировал со своим сыном Антоном от бывшей жены Ольги. Как объяснил народный артист Украины, такая ситуация в их семье сложилась из-за серьезных проблем в браке с экс-избранницей.

Дело в том, что после появления общего ребенка ни у Вертинского, ни у его бывшей партнерши не исчезли амбиции по развитию карьеры, что в конце концов привело к разводу. Как раскрыл знаменитость в интервью Алине Доротюк, после разрыва Ольга ограничила его общение с сыном.

"Она хотела жить с родителями, чтобы за ребенком, который у нас родился, смотрели мама и папа. А мне хотелось, чтобы я жил с Олей и сыном у себя. Тогда Оля должна была бы ходить за сыном, потому что я играю в театре главные роли. А она тоже актриса и такая: "Почему я должна быть привязанной к этому мальчику, мне надо реализоваться". Говорит, чтобы бросить ребенка на родителей, а мы будем творить на сцене. Так не делается!", – поделился артист.

Отношения супругов распались, но Алексей Вертинский не прекращал заботиться о сыне. Как вспомнил актер, когда он попал за границу, покупал Антону кучу вещей и отправлял посылками в Одессу. А потом от друзей из театра узнал, что Ольга сменила фамилию сына. Парень пошел в школу не как Вертинский, а как Равицкий. Более того, по словам артиста, экс-супруга даже уговаривала его отказаться от отцовства.

Однако два года назад, а именно на Новый год, Антон неожиданно позвонил звездному отцу по видеосвязи. По словам Алексея Вертинского, они проговорили целый час, а сын обратился к нему с довольно необычным предложением: "Я не претендую на родственные связи, но если ты захочешь, можем стать друзьями".

Народный артист Украины ни разу не изъявил желания дружить с Антоном, ведь не верит, что между отцом и сыном могут быть такие отношения. Сейчас Вертинский не очень часто общается с ним, однако его дочь, Ксения, нашла общий язык с братом.

Знаменитость не вдавался в детали относительно сферы занятости сына, однако, возможно, им является ведущий Антон Равицкий. Он родился в Сумах, откуда родом и народный артист Украины. Мамой ведущего является актриса театра и кино Ольга Равицкая.

Что известно об Алексее Вертинском

Актер родился 2 января 1956 года в селе Токари Сумской области. За время своей карьеры Вертинский перевоплотился во многих персонажей и продемонстрировал впечатляющий талант. Он выходил на сцену Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина, Киевского национального академического Молодого театра, театра "Актер" и других.

Громко заявил о себе артист и в индустрии кино. Он появлялся в лентах "Свадебная ночь", "Сказка старого мельника", "Свингеры 2", "Слуга народа" и других.

