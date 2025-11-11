Экс-жена DZIDZIO сделала заявление о кумовстве на Нацотборе после того, как отправила свою песню

Бывшая жена артиста DZIDZIO (Михаила Хомы), певица SLAVIA (Ярослава Притула), которая подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение 2026, сообщила, что не верит в прозрачность проведения отечественного конкурса. По ее мнению, туда невозможно попасть без связей.

Об этом исполнительница заявила в интервью "Коротко про". Она подчеркнула, что несколько раз отправляла свои треки на Нацотбор, однако никогда не проходила отборочные туры, хотя впоследствии ее работы становились очень популярными.

"Я уже много раз не проходила на Нацотбор. Даже мои песни-миллионники "Сила роду" или "Я тобі не мамка" на Нацотбор не брали. Тем не менее они суперпопулярные, миллионы просмотров, поэтому это ничего не значит. Если честно, я вообще не очень верю, что может пройти какой-то обычный человек. Думаю, что кум, брат, сват подтягивают своих. Мне так кажется", – сказала экс-супруга DZIDZIO.

По словам SLAVIA, она в течение длительного времени мечтает попасть на Нацотбор, поэтому до последнего не будет терять надежду. Однако даже если артистке не удастся побороться за шанс представить Украину на сцене Евровидения, она не слишком расстроится, потому что умеет проигрывать.

"Надо двигаться к своей мечте. Поэтому делаю свое дело и не переживаю, пройду или не пройду. В любом случае это ни на что не повлияет", – отметила исполнительница.

