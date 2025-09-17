Экс-телевизионщик назвал имя самой 'человечной' актрисы, которую знает вся Украина: может отписать в Facebook и не имеет звездной болезни

Бывший телевизионщик и журналист Виталий Маргалик рассказал, какую украинскую актрису считает самой человечной из всех звезд, с которыми ему приходилось работать. По его словам, народная артистка Украины Ольга Сумская – это пример знаменитости, которая не страдает "звездной болезнью", всегда остается открытой и искренней, а еще способна поддержать даже в непростые моменты жизни.

Маргалик вспомнил в своем видео на YouTube, что впервые встретился с Сумской еще в нулевых годах, когда работал на разных съемочных площадках. По его словам, тогда она уже была популярной, но не создавала вокруг себя барьеров.

"С Ольгой Сумской я общался несколько раз в жизни. Еще в нулевых мы пересекались на съемках различных программ. Иона всегда была открыта, без пафоса, без отчуждения. К ней можно было подойти, и она обязательно пообщается", – рассказал журналист.

Впоследствии, когда он уже работал на телеканале "Тонис", Маргалик неоднократно брал у Сумской интервью. Встречи проходили в неожиданных условиях – актриса могла назначить разговор возле салона красоты, а съемки проходили прямо на улице. Несмотря на отсутствие профессионального света или специальной подготовки, камера сразу "влюблялась" в нее.

"В жизни Ольга Сумская – красивая женщина, но в кадре это было что-то магическое. Камера ее просто обожала. То есть не было каких-то специальных условий, профессионального света, но картинка идеальная", – отмечает Маргалик.

Харизма, красота и естественность

По словам журналиста, Сумская всегда поражала не только естественной красотой, но и харизмой. Он даже признался, что ее образ в кадре имел особую привлекательность.

"Я помню, как во время каждого интервью инстинктивно пытался подойти к ней поближе с микрофоном, и постоянно залезал в кадр. А Сумская так тактично, с улыбкой сказала: "Что же вы оттягиваете парня от меня? Это же хорошо, что он ко мне тянется", – вспоминает Маргалик.

"Она просто взяла и ответила"

Особенно теплыми стали их отношения в 2014 году, когда Маргалик остался без работы после увольнения с телевидения. Тогда он написал актрисе в Facebook – и неожиданно получил ответ.

"Тогда на телевидении шел сериал "Гречанка". И я подружился с Ольгой Сумской на Facebook. И решил ей написать. Написал, что я ради нее решил посмотреть этот женский сериал. И она мне ответила. А потом я ей писал на разные другие темы. Причем это было даже не в рабочее время, это было поздно вечером. И мы с ней так, знаете, откровенно, по-душевному общались в Facebook", – вспоминает журналист.

Карьерные повороты Маргалика

В мае 2014 года Виталий Маргалик официально сообщил, что больше не работает на канале ТВі, где был журналистом и соведущим. Причинами увольнения он называл тяжелую финансовую ситуацию и разногласия с новым руководством.

После этого журналист некоторое время оставался вне телевидения, но в 2025 году вернулся в публичное пространство, запустив собственный YouTube-канал. Темами для него стали шоу-бизнес и политика.

