Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследовании: почему возник скандал

Глава благотворительной организации Sentebale, соучредителем которой стал принц Гарри, Софи Чандаука обвинила герцога Сассекского в "масштабных преследованиях и издевательствах". Соответствующее заявление она сделала после того, как младший сын Чарльза III покинул организацию, отметив, что причиной такого решения стали сложные отношения между опекунами объединения и руководительницей.

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По словам Чандауки, принц Гарри обнародовал "вредоносную информацию", повлекшую нападения на многих работников фонда. Об этом сообщили на сайте Sky News.

"Принц Гарри позволил обнародовать вредную новость для внешнего мира, не сообщив мне или моему исполнительному директору. И можете себе представить, что это нападение сделало для меня и 540 человек в организациях Sentebale и их семей? Это пример масштабных преследований и издевательств", – заявила женщина.

Однако источник, приближенный к экс-опекунам Sentebale назвали слова Софи Чандауки о том, что она испытывала плохое отношение, абсолютно безосновательны. Бывшие члены организации были готовы к подобному шагу со стороны главы фонда, поэтому остаются непоколебимыми в решении об отставке и "с нетерпением ждут установления истины".

Никаких обвинений в сторону принца Гарри не признает и бывшее доверенное лицо организации Келелло Леротоли. Он отметил: "Я могу честно сказать, что на встречах, на которых я присутствовал, никогда не было даже намека на такое. Общий тон и поведение членов правления были направлены на то, чтобы уважать друг друга, учитывать мнения и взносы друг друга и говорить с уважением. Поэтому все это стало для меня шоком".

Почему возник скандал

Во вторник, 25 марта, принц Гарри вместе с принцем Сейисо, которые в 2006 году основали фонд Sentebale, основной целью которого является поддержка детей и молодежи на юге Африки, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, ушли в отставку. Они обнародовали заявление, где объяснили: были вынуждены принять такое решение на "знак солидарности" с советом опекунов, покинувших свои должности из-за разногласий с Софи Чандаукой.

"С тяжелым сердцем мы слагаем с себя полномочия меценатов организации до дальнейшего решения, в знак поддержки и солидарности с попечительским советом, который вынужден был сделать то же самое. Это ужасно, что отношения между попечителями благотворительной организации и председателем правления разрушились безвозвратно, создав неприемлемую ситуацию", – отметили учредители.

Хотя детали ссоры не были рассекречены, появилась информация, что натянутые отношения между Чандаукой и попечительским советом возникли из-за того, что она решила передать процесс принятия решений в рамках благотворительной организации ее лидерам на юге Африки.

Позже принц Гарри и принц Сейисо попросили Софи Чандауку уйти в отставку, однако вместо этого она подала в суд на Sentebale, чтобы остаться на своем посту.

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