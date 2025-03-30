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Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследовании: почему возник скандал

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,5 т.
Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследовании: почему возник скандал

Глава благотворительной организации Sentebale, соучредителем которой стал принц Гарри, Софи Чандаука обвинила герцога Сассекского в "масштабных преследованиях и издевательствах". Соответствующее заявление она сделала после того, как младший сын Чарльза III покинул организацию, отметив, что причиной такого решения стали сложные отношения между опекунами объединения и руководительницей.

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По словам Чандауки, принц Гарри обнародовал "вредоносную информацию", повлекшую нападения на многих работников фонда. Об этом сообщили на сайте Sky News.

Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследовании: почему возник скандал

"Принц Гарри позволил обнародовать вредную новость для внешнего мира, не сообщив мне или моему исполнительному директору. И можете себе представить, что это нападение сделало для меня и 540 человек в организациях Sentebale и их семей? Это пример масштабных преследований и издевательств", – заявила женщина.

Однако источник, приближенный к экс-опекунам Sentebale назвали слова Софи Чандауки о том, что она испытывала плохое отношение, абсолютно безосновательны. Бывшие члены организации были готовы к подобному шагу со стороны главы фонда, поэтому остаются непоколебимыми в решении об отставке и "с нетерпением ждут установления истины".

Никаких обвинений в сторону принца Гарри не признает и бывшее доверенное лицо организации Келелло Леротоли. Он отметил: "Я могу честно сказать, что на встречах, на которых я присутствовал, никогда не было даже намека на такое. Общий тон и поведение членов правления были направлены на то, чтобы уважать друг друга, учитывать мнения и взносы друг друга и говорить с уважением. Поэтому все это стало для меня шоком".

Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследовании: почему возник скандал

Почему возник скандал

Во вторник, 25 марта, принц Гарри вместе с принцем Сейисо, которые в 2006 году основали фонд Sentebale, основной целью которого является поддержка детей и молодежи на юге Африки, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, ушли в отставку. Они обнародовали заявление, где объяснили: были вынуждены принять такое решение на "знак солидарности" с советом опекунов, покинувших свои должности из-за разногласий с Софи Чандаукой.

"С тяжелым сердцем мы слагаем с себя полномочия меценатов организации до дальнейшего решения, в знак поддержки и солидарности с попечительским советом, который вынужден был сделать то же самое. Это ужасно, что отношения между попечителями благотворительной организации и председателем правления разрушились безвозвратно, создав неприемлемую ситуацию", – отметили учредители.

Хотя детали ссоры не были рассекречены, появилась информация, что натянутые отношения между Чандаукой и попечительским советом возникли из-за того, что она решила передать процесс принятия решений в рамках благотворительной организации ее лидерам на юге Африки.

Позже принц Гарри и принц Сейисо попросили Софи Чандауку уйти в отставку, однако вместо этого она подала в суд на Sentebale, чтобы остаться на своем посту.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывшие сотрудники обвинили Меган Маркл в издевательствах и требовательности.

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