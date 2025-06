'Его будут помнить миллионы'. Умер лидер культовой группы The Beach Boys: какие психические заболевания у него были и как провел последние годы

Оборвалась жизнь американского певца, автора песен и лидера известной поп-рок-группы The Beach Boys Брайана Уилсона. Знаменитости было 82 года.

Трагическую весть сообщили родные исполнителя на его странице в Instagram. Причины смерти артиста не разглашаются, однако известно, что в последнее время он страдал серьезным нейрокогнитивным расстройством.

"С разбитыми сердцами сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон ушел в вечность. Сейчас нам не хватает слов. Пожалуйста, уважайте нашу приватность в момент, когда наша семья в скорби", – написала семья певца.

Стоит отметить, что в 2024 году, когда жена Брайана Уилсона умерла, родственники артиста решили передать его под опеку публицистки Джин Сиверс и менеджера Лиэнн Хард. Тогда у исполнителя обнаружили расстройство когнитивных функций, похожее на деменцию. Как отмечал врач знаменитости, из-за заболевания он "не мог должным образом обеспечить свои потребности в физическом здоровье, еде, одежде или жилье". Семья певца подала необходимые юридические документы, а со временем их ходатайство удовлетворил судья Лос-Анджелеса.

За время своей творческой деятельности Брайан Уилсон стал одной из самых значимых фигур в индустрии поп-музыки. В 1960-м он создал коллектив The Beach Boys вместе с братьями Деннисом и Карлом, а также школьным другом Аланом Джардином. Группа довольно быстро приобрела бешеную популярность, а ее треки Surfin' USA, I Get Around, Help Me Rhonda и Good Vibrations слушали во всем мире. Брайан Уилсон, который был не только вокалистом, но и продюсером The Beach Boys, не боялся экспериментировать со стилями музыки. В 1966-м артисты отошли от серф-рока и начали создавать хиты в жанре софт-рок.

Группа активно развивалась и привлекала внимание все большего количества фанатов, пока Брайан Уилсон не начал отстраняться от коллег. В 1968 году он впервые стал отцом, а обязанности по руководству The Beach Boys принял на себя его брат Карл. Коллектив впервые записал альбом 20/20 совсем без участия Брайана Уилсона. Из-за серьезного кризиса в карьере у артиста возникла депрессия, поэтому он днями не вставал с постели. В 1975-м возлюбленная исполнителя заставила его пойти к врачу. Состояние артиста постепенно улучшалось, и он возвращался на сцену.

Однако в 1982-м Брайан Уилсон снова взялся за старое. Знаменитый певец злоупотреблял наркотиками, переедал и фактически оказался на грани жизни и смерти. К счастью, тогда врачам снова удалось улучшить самочувствие исполнителя. В свое время появлялась информация, что автор песен страдал шизофренией или нервным расстройством.

Смерть Брайана Уилсона стала болезненной новостью для всех его поклонников, родных и коллег. Участники группы The Beach Boys вышли на связь в Instagram, чтобы почтить память покойного коллеги.

"Мир оплакивает гения, и нам грустно из-за потери нашего брата, друга и партнера в великом музыкальном приключении. Брайан Уилсон был не просто сердцем The Beach Boys – он был душой нашего звучания. Мелодии, которые он придумывал, и эмоции, которые он вкладывал в каждую ноту, навсегда изменили мир музыки. Вместе мы подарили миру американскую мечту об оптимизме, радости и ощущении свободы – музыку, которая дарила людям хорошее настроение, заставляла их верить в лето и безграничные возможности. Мы убиты горем из-за его смерти. Мы будем продолжать лелеять вечную музыку, которую мы создавали вместе, и радость, которую он дарил миллионам на протяжении десятилетий", – написали музыканты.

Отреагировал на уход артиста в мир иной и артист Джон Стамос. В свое время он часто выступал на одной сцене с The Beach Boys.

"Трудно передать словами, что означало стоять рядом с ним, смеяться с ним, играть с ним его музыку. Брайан был не просто музыкальным гением, он был нежным, душевным, веселым, сложным, прекрасным человеком. Он слышал то, что никто другой не мог услышать. Он чувствовал вещи глубже, чем большинство из нас когда-либо почувствует. И каким-то образом он превратил все это в музыку, которая окутала весь мир и помогла нам всем почувствовать себя менее одинокими", – отметил звезда.

Дочь легендарного певца Карни Уилсон поделилась архивным фото с отцом, под которым написала: "У меня нет слов, чтобы выразить ту грусть, которую я чувствую сейчас. Мой отец был каждой клеточкой моего тела. Его будут помнить миллионы, пока не наступит конец света. Мне повезло, что я была его дочерью и имела с ним душевную связь, которая будет жить всегда. Я никогда раньше не испытывала такой боли, но я знаю, что он отдыхает там, на небесах. Или, возможно, играет на пианино для бабушки Одри, его мамы. Скоро я напишу еще что-то, но это все, что мои руки позволят мне напечатать. Я люблю тебя, папочка. Я уже так по тебе скучаю".

