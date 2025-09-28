Дочь Тайсона Фьюри стала невестой в 16 лет: кто ее бойфренд и как отреагировали звездные родители на предложение

Старшая дочь боксера Тайсона Фьюри, 16-летняя Венесуэла, обручилась со своим парнем-боксером Ноем Прайсом. Предложение руки и сердца состоялось во время громкого празднования ее "сладких 16" в Моркамбе, Англия.

Молодой боксер-любитель Ной Прайс подготовил романтический сюрприз: он вышел на танцпол перед семьей и друзьями, стал на одно колено и подарил любимой кольцо с драгоценными камнями. Венесуэла не скрывала эмоций – после "да" пара обнялась под овации гостей. Этот момент опубликовала жена Фьюри, Пэрис, в Instagram.

Для празднования своего 16-летия Венесуэла выбрала белый кружевной укороченный топ и юбку миди с прозрачными вставками. Ной Прайс появился в красной футболке-поло и черных брюках.

Предложение состоялось на ярко освещенном танцполе. Когда Прайс вытащил коробочку с кольцом, гости замерли, а после согласия Венесуэлы – взорвались радостью.

Реакция Венесуэлы и ее семьи

Счастливая именинница подтвердила помолвку в Instagram. Она опубликовала видео момента предложения с подписью: "Помолвлена", а уже на следующий день поделилась фотографией кольца: "Мы женимся, такие счастливые!"

Ее мама, 35-летняя Пэрис Фьюри, не скрывала гордости: "Поздравляем, Венесуэла и Ной, с помолвкой. Вы оба еще молоды, но когда ты знаешь, то знаешь! Я все еще шокирована, но очень счастлива за вас обоих. Мы с вашим папой невероятно гордимся вами".

Семья поддержала выбор Венесуэлы, а сам Тайсон был гордым и тронутым.

Кто такой Ной Прайс

Ной Прайс – молодой боксер-любитель из Chesterfield ABC. Он уже имеет региональный титул: в 2024 году получил чемпионский пояс в весовой категории до 91 кг на соревнованиях в Восточном Мидлендсе.

Его спортивные успехи освещали местные медиа, а в соцсетях Прайс делится фото с тренировок и поединков.

Несмотря на заметные спортивные достижения, точный возраст Ноя вызывает дискуссии. В различных публикациях и таблоидах ему приписывают 15 или 16 лет.

Юридические нюансы: почему жениться сейчас они не смогут

В Великобритании с 2023 года вступил в силу закон, который поднял минимальный возраст для бракосочетания до 18 лет. Теперь даже с согласия родителей несовершеннолетние не могут официально оформить брак или гражданское партнерство.

Таким образом, Венесуэле и Ною придется ждать минимум два года, прежде чем их помолвка может перерасти в официальный брак.

Параллели с историей любви Тайсона и Пэрис Фьюри

Помолвку Венесуэлы в британских медиа сравнили с историей ее родителей. Тайсон и Пэрис впервые встретились на свадьбе друга в 2005 году, а второй раз – именно на праздновании 16-летия Пэрис. Они начали встречаться подростками, а в 2008 году поженились.

Супруги воспитали семерых детей: дочерей Венесуэлу, Валенсию и Афину, а также сыновей принца Джона Джеймса, принца Тайсона II, принца Адониса Амазию и принца Рико. В этом году супруги Фьюри также во второй раз обновили обеты, устроив свадьбу на Лазурном побережье Франции.

