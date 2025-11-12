Дочь Майкла Джексона показала ужасные последствия зависимости: что наркотики сделали с ее лицом. Видео

Дочь легендарного поп-короля Майкла Джексона, 27-летняя актриса и певица Пэрис Джексон, откровенно призналась о последствиях наркотической зависимости. Она рассказала, что из-за злоупотребления психоактивными веществами у нее появилась перфорированная носовая перегородка – дырка между ноздрями.

В ролике в TikTok Пэрис без макияжа показала лицо при свете фонарика, продемонстрировав повреждения в носу.

"У меня очень громкий свист, когда дышу носом. Это потому, что у меня так называемая перфорированная носовая перегородка. И да, это от того, о чем вы думаете", – сказала она, обращаясь к зрителям с предупреждением: "Не употребляйте наркотики, дети".

Звезда призналась, что живет с этой проблемой с 20 лет. Из-за повреждения, которое возникло в период ее зависимости, дышать стало труднее, а в студии звукозаписи это часто мешало работе. Пэрис даже с юмором добавила, что отверстие настолько большое, что через него можно "протянуть лапшу спагетти".

Несмотря на физический дефект, Джексон не планирует делать операцию, ведь опасается рецидива. Она не употребляет наркотики уже шесть лет, и боится из-за этого проходить через анестезию или принимать обезболивающие, ведь они могут вернуть ее в прошлое.

Пэрис отметила, что наркотики "разрушили ее жизнь", и поблагодарила судьбу за возможность начать все заново.

Справка. Пэрис Джексон – дочь Майкла Джексона и его второй жены, медсестры Дебби Роу, с которой музыкант был женат с 1996 по 1999 год. После смерти отца в 2009 году девушка неоднократно рассказывала о психологических травмах и борьбе с зависимостью, но последние несколько лет ведет здоровый образ жизни и поддерживает других людей, которые пережили похожие испытания.

