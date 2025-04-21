До мурашек. На Трафальгарской площади в Лондоне показали реконструкцию распятия Иисуса Христа под песню 'Пливе кача'

18 апреля 2025 года, в Страстную пятницу, на Трафальгарской площади в Лондоне, Великобритания, состоялась традиционная пасхальная реконструкция страстей Христовых – The Passion of Jesus 2025. Но в этом году одна деталь особенно поразила зрителей: во время сцены распятия Иисуса Христа звучала украинская песня-реквием "Пливе кача".

Видео дня

Эта композиция приобрела особое значение в Украине как символ скорби за погибшими героями Майдана и войны против России с 2014 года. Видео с происшествия опубликовали в Facebook.

"Покажу вам отрывок видео из реконструкции распятия Иисуса Христа, которая состоялась 18 апреля 2025 года на Трафальгарской площади в Лондоне: The Passion of Jesus 2025 – Trafalgar Square, London. Меня поразило, под какую песню это происходило. Послушайте, пожалуйста. "Пливе кача" – это невероятно..." – прокомментировала львовянка Анна Ковальская.

Песня "Пливе кача" – давний лемковский реквием, ставший символом памяти в Украине после событий Революции Достоинства в 2014 году. С тех пор ее часто используют во время траурных церемоний, прощаний с погибшими военными, и она приобретает еще более глубокое значение в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Папа Римский в своей пасхальной речи упомянул Украину. Он заговорил о "многочисленных конфликтах, затрагивающих разные уголки мира" и выразил надежду, что люди могут вернуть мир на планету.

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