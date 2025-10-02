'Для чего наши люди погибли? Надо было сразу сдаться!' Украинская актриса эмоционально отреагировала на русский язык переселенцев и их детей в Ивано-Франковске

Заслуженная артистка Украины Олеся Пасичняк призналась, что ей очень сложно сдерживать эмоции, когда она слышит русский на улицах Ивано-Франковска. Из-за войны в городе появилось много переселенцев, которые продолжают общаться на языке страны-агрессора, и, к сожалению, этому же учат своих детей.

Как поделилась актриса в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, на площадках многие сверстники ее дочери коммуницируют на русском, поэтому она, "как губка", улавливает эти слова и пытается использовать в быту. Пасичняк проводит воспитательные работы с девочкой по вопросу языка, однако изменить ситуацию довольно нелегко.

"Она должна играть с русскоязычными детьми и все! А они еще тут, как говорят у нас в народе, начинают старшевать: "Ты не так делаешь!" И на каждом шагу такое! Я даже иногда пью успокоительные из-за этого всего. Наши люди не поддерживают меня относительно замечаний русскоязычным детям. Они просто забирают своего ребенка и уходят", – рассказала актриса.

По словам Олеси Пасичняк, далеко не все переселенцы являются сознательными. Как отметила артистка, некоторые из них понимают важность общения на соловьином и пытаются отказываться от русского, однако для многих эта тема не имеет никакого значения.

"Такое впечатление, что не они к нам пришли, а мы к ним. Наших детей отодвигают на задний план! Извините, что я так эмоционально говорю, но мне болит этот вопрос! Для чего наши люди погибли? Надо было сразу сдаться, не бороться за страну! Меня, например, недавно спросили: "А зачем молиться?" У каждого есть свое вероисповедание или христианские намерения. Если я своего ребенка учу молиться утром и вечером, то от такой фразы, еще и на русском, я становлюсь волчицей!", – высказалась артистка.

