Диктатор Ким Чен Ын устроил праздник 'русского мира' в КНДР и сделал подарок российским артистам. Фото

В то время как украинцы страдают от террористической деятельности России, северокорейский диктатор Ким Чен Ын устроил концерт, куда пригласил артистов из страны-агрессора. Он организовал торжественный праздник "русского мира" в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

Видео дня

Мероприятие состоялось 9 октября в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне. Как отметили в северокорейском государственном информационном агентстве KCNA, в конце действа Ким Чен Ын вышел на сцену и выдал, что концерт стал "важным вкладом в развитие тесных связей между КНДР и Россией" и вручил исполнителям подарок.

На сцене театра выступили артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра-балета Аллы Духовой "Тодес", а также Ансамбля песни и танца Воздушно-космических сил РФ. А вот главной "звездой" мероприятия стал певец-пропагандист Shaman, который в свое время был доверенным лицом Владимира Путина.

На этом циничном празднике "русского мира" собралось немало представителей политической верхушки КНДР. Кроме того, на концерт пришли деятели искусства, педагоги художественных учебных заведений, а также местные жители Пхеньяна. Отмечается, что особое внимание было уделено сотрудникам посольства РФ в КНДР.

Чтобы полноценно продемонстрировать свою приверженность России, Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и поблагодарил российских артистов. На одном из кадров с мероприятия видно, как северокорейский диктатор с широкой улыбкой приобнял пропагандиста Shaman.

Более того, Ким Чен Ын не оставил россиян с пустыми руками. От имени лидера КНДР исполнителям из страны-агрессора подарили корзину цветов.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Shaman не впервые выходит на сцену в Северной Корее. В августе этого года он выступил на мероприятии, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства. Пропагандист так сильно впечатлил Ким Чен Ына, что тот поднялся со своего кресла и начал аплодировать стоя.

