Дэвид Бекхэм разозлил британцев во всем мире, сказав одно слово со сцены BAFTA

Культовый английский футболист "на пенсии" Дэвид Бекхэм возмутил своих соотечественников и вызвал волну хейта одним неосторожным словом, которое он произнес со сцены церемонии награждения британской кинопремии BAFTA. Так, 18 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне спортсмен вручал награду за выдающийся дебют британского писателя, режиссера или продюсера, а в своей речи упомянул о футболе. Вот только этот вид спорта Бекхэм почему-то назвал американским термином "соккер".

Британцы, для которых футбол без преувеличений является святой игрой, крайне возмутились высказываниями футбольной иконы Англии. Соответсвующим видео и реакцией на него поделилось издание Мetro.

Выйдя на сцену под восторженные аплодисменты, 48-летний Бекхэм в элегантном костюме вручил трофей за выдающийся дебют британского писателя, режиссера или продюсера Саванне Лиф и ее драматической ленте "Мама-земля", снятой по мотивам короткометражного фильма "Сердце" Саванны и Тейлора Рассел.

Представляя номинантов, Дэвид решил произнести мотивационную речь. Он сказал: "Говорят, что практика усовершенствует мастерство. Что ж, это может быть правдой в футболе или соккере, но это не касается режиссеров, номинированных на награду за выдающийся дебют. Они все сделали правильно с первого раза".

Сразу заметим, что в британском значении слово football – игра, в которую играют во всем мире. В ней мяч бьют ногами, а не руками. Тем временем в Канаде, Австралии и США football – это игра с овальным мячом, который игроки могут бросать руками или бить ногами. А вот soccer – это уже футбол в его типичном для нас понимании.

Британских зрителей так сильно возмутил тот факт, что Бекхэм якобы решил "потакать американцам". Они отметили, что BAFTA является британской премией и проводится в Лондоне, поэтому использование слова "соккер", по мнению многих недовольных интернет-пользователей, было просто необязательным и неуместным.

В сети набирают популярности твиты на эту тему. Британцы пишут, в частности, следующее: "Дэвид Бекхэм, ты на BAFTA, а не на "Оскаре". Не смей потакать американцам!", "Это британская церемония награждения, тебе не нужно вспоминать о соккере", "Не смей говорить о соккере, Дэвид. Кто ты вообще такой?"

Напомним, что украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" одержала победу в своей категории. На сцену за наградой поднялись режиссер фильма Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко, которая вместе с ним и фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе 2022 года. А вот главным триумфатором вечера стал фильм "Оппенгеймер". Посмотреть список всех победителей можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA также писал, что церемонию посетил и принц Уильям. Наследник на британский престол является президентом EE British Academy Film Awards с 2010 года, поэтому регулярно появляется на красной дорожке престижной премии. С 2017-го к нему присоединилась и супруга Кейт Миддлтон, однако в этот раз принцесса Уэльская наблюдала за событием из дворца, ведь еще проходит реабилитацию после операции на брюшной полости. Все подробности – по ссылке.

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