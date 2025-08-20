'Ребенок, старый дед будет твою девушку веселить?' Ведущий 'Миколиної погоди' рассказал о курьезном случае с фанатом в магазине

Украинский телеведущий Николай Луценко поделился, что его довольно часто узнают на улицах или в общественных местах, но ему совершенно не мешает внимание поклонников, если они ведут себя адекватно. Однако иногда бывают случаи, когда люди несколько переходят черту и обращаются к звезде легендарной программы "Миколина погода" с довольно странными просьбами.

Так, например, тележурналист вспомнил, как в магазине к нему подошел фанат и попросил развлечь его девушку по видеосвязи. Как отметил ведущий в интервью на YouTube-канале "Суспільне Чернігів", его одновременно удивило и развеселило такое обращение от юноши.

"В Чернигове был такой случай. Я что-то покупал в гастрономе, и возле меня молодой парень что-то берет. Меня увидел, что-то понял и побежал. Думаю, сейчас что-то будет. Я уже почувствовал. Я рассчитался, выхожу во двор, а он стоит с телефоном. Говорит: "Это вы ведете погоду?" Говорю, что я. Он такой: "Смотрите, здесь моя девушка, она на работе. Ей скучно. Вы можете развеселить ее?" Я упал. Я говорю: "Ребенок, дед старый будет твою девушку веселить?" – рассказал ведущий.

Однако все же, как отметил Николай Луценко, подобные ситуации возникают не так часто. Он не видит ничего страшного в узнаваемости.

Кстати, по словам ведущего "Миколиної погоди", он никогда не пользовался своим положением и определенной популярностью, чтобы решить свои проблемы. Он шутливо добавил, что во времена своей молодости мог бы "по блату" доставать немецкое мыло, которое было в дефиците.

