Дан Балан вернулся в Украину и заговорил на украинском языке. Видео

Молдавский певец Дан Балан заговорил на украинском. Он обратился к фанатам, чтобы анонсировать концерт в Одессе, тем самым сообщив, что он прибыл в город на побережье Черного моря.

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"Привет, Одесса! Я уже в Украине и с нетерпением жду встречи с вами", – сказал исполнитель в Instastories. На новость успели отреагировать россияне, которые, конечно, такого поступка артиста не оценили. По информации пропагандистских СМИ, песни Дана Балана часто играют на российских радиостанциях.

Певец приехал в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения. В конце июня звезда поделился видео, где он на велосипеде катается по украинским Карпатам. "Я уже в Буковеле. Украина, я очень скучал", – написал тогда Балан. Фанаты знаменитости заподозрили, что отдыхает певец в горах не один, ведь в то время в Карпатах находилась Тина Кароль. Подробности – в нашем материале.

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