Что случилось со звездой "Зважених та Щасливих" Магдой, которая похудела на 65 кг, и почему ее бросил парень с христианского сайта знакомств

Финалистка шоу "Зважені та Щасливі" Магда Димид рассказала, что после завершения проекта пережила сложный период – через два дня после финала она попала в больницу, где ей удалили желчный пузырь из-за образования камней. Также девушка призналась, что после расставания с бойфрендом с христианского сайта знакомств у нее случился срыв, и она боялась, что не сможет сохранить результат своей трансформации.

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В интервью Ксении Щербач Магда призналась, что после финала "Зважених та Щасливих" не смогла сразу насладиться новой жизнью. Через два дня после завершения проекта она оказалась в больнице.

"Я попала в больницу через два дня после финала. Мне делали операцию – удалили один биологический орган, – рассказала она. – Удалили желчный пузырь, потому что образовались камни. За 6 месяцев".

После операции ее ждали новые ограничения: по словам финалистки шоу, ей пришлось снова следить за питанием и почти полностью отказаться от алкоголя, жирной пищи и сладкого.

"Мне почти нельзя употреблять алкоголь, количество очень-очень ограничено. Буквально 200 мл вина и 50 граммов водки. То есть либо одно, либо другое. Жареное и жирное нельзя. Можно, но в очень ограниченных количествах", – рассказала она.

Магда призналась, что сначала восприняла эту новость очень эмоционально. После шести месяцев жизни по правилам шоу она ждала момента, когда сможет вернуться к привычным вещам – путешествиям, активному отдыху и встречам с друзьями.

Однако жизнь распорядилась иначе, и избежать ограничений не удалось. Это, по ее словам, сильно ударило по психологическому состоянию. Однако со временем девушка изменила свое отношение к ситуации и увидела в этом дополнительный стимул не возвращаться к прежним привычкам.

"Потом я подумала: ладно, супер, это еще одна мера предосторожности. Я просто буду всю жизнь худой", – сказала Магда.

Финалистка "Зважених та Щасливих" также рассказала, что боялась снова набрать вес после масштабной трансформации. Она призналась, что сомневалась, смогла бы сохранить результат без дополнительных факторов, которые изменили ее образ жизни.

"Есть большая вероятность, что я бы не удержала этот вес. Как бы мне ни хотелось, какой бы сильной я ни хотела казаться", – отметила она.

Знакомство с парнем на христианском "Тиндер" и почему мы расстались

Не менее сложным для Магды стал период после разрыва с бойфрендом. Девушка рассказала, что начала эти отношения примерно через месяц после завершения шоу. Пара познакомилась на христианском сайте знакомств, а парень сначала даже не знал о ее участии в "Зважених та Щасливих".

По словам Магды, парень узнал о ее популярности уже после знакомства. Она рассказала, что для него это стало неоднозначным моментом.

"Он меня не знал. Я не давала ему свой Instagram, а он просто ввел мое имя и нашел меня. Но для него это (известность в соцсетях. – Ред.) скорее было отталкивающим фактором", – поделилась она.

Причиной расставания стала ревность парня к тренеру Магды Алексею Новикову (стронгмену, сильнейшему человеку мира). Девушка объяснила, что они много общались из-за совместной работы и тренировок, но между ними не было романтических отношений.

"Он меня бросил, потому что ревновал к Алексею. А мы общаемся просто как друзья, – сказала Магда и добавила, что парень, возможно, просто понял, что не готов к такому формату отношений: – Возможно, он честно признался себе, что не готов делить меня с какими-то другими мужчинами".

Магда призналась, что после разрыва пережила эмоциональный срыв. Она объяснила, что именно умение справляться со сложными эмоциями без еды было одной из главных причин, по которой она пришла на проект.

"Я не умею справляться с проблемами, я просто заедаю их и думаю, что они исчезли", – рассказала финалистка.

Несмотря на трудности, сейчас Магда говорит, что научилась лучше контролировать свои привычки и не живет в постоянном страхе возвращения к прежнему весу. По ее словам, поддержание результата – это ее ежедневный выбор: быть здоровой и стройной или вернуться к прежнему весу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Магда Димид поставила себе цель к 2026 году сбросить еще 15 кг. Она подчеркнула, что самая сложная работа над собой началась именно после финала, когда исчезает внешний контроль и мотивация.

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