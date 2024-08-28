Что сказал принц Уильям, когда впервые увидел Кейт Миддлтон в прозрачном платье, и как выглядела она в тот вечер

Кейт Миддлтон поразила британского принца Уильяма, когда они вместе учились в университете Сент-Эндрюса в 2002 году. Будущая принцесса, а в то время обычная студентка, присоединилась к благотворительному показу мод DONT WALK, приуроченному к полугодию со дня теракта на башнях-близнецах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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Она надела прозрачное платье, показывающее ее черное белье, и прошлась по подиуму. 19-летний принц Уильям, сидевший в первом ряду, настолько увлекся внешностью студентки, что сказал своему другу Фергусу Бойду: "Вау! Кейт горяча". Об этом сообщил Daily Mail с отсылкой на книгу "Битва братьев" Роберта Лэйси.

Как утверждает автор, Уильям через друга тайно заплатил 200 фунтов стерлингов (264 доллара) за место в первом ряду. Поэтому о присутствии принца почти никто не догадывался.

Источник пишет, что Кейт Миддлтон в тот вечер решила надеть юбку, которую создала студентка текстильного факультета Шарлотта Тодд. Но будущая принцесса попыталась поэкспериментировать и сделать из нее мини-платье. Такой стиль был откровенен и необычен для юной студентки. Ее обыденной одеждой были белые рубашки, джинсы и джемпера.

Следует отметить, что в 2011 году ее платье было разыграно на аукционе за 78 тысяч фунтов стерлингов (103 тыс. долларов).

Именно тот вечер стал знаковым для Кейт и Уильяма – они познакомились, хотя оба были в отношениях с другими людьми. Однако это не помешало принцу на афтепати сделать первый шаг и предложить встречаться. Девушка тогда отказала 19-летнему юноше, но согласилась поддерживать дружеский контакт.

Недолго это продолжалось, ведь через несколько недель они стали парой. Об отношениях стало известно в 2005 году, когда в газетах появились общие фотографии отдыха на горнолыжном курорте. А уже в 2007-м влюбленные расстались, но на небольшой срок.

Три года спустя весь мир узнал, что британская королевская семья возьмет под свое крыло Кейт Миддлтон. О своей помолвке пара объявила в ноябре 2010 года, а вышла замуж на величественной церемонии в Вестминстерском аббатстве в апреле следующего года.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2015 году Кейт Миддлтон очаровала мир своим выходом на красную дорожку в полупрозрачном платье. Это был один из самых лучших ее образов.

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