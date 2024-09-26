'Что это за тренд, где дети ползают на четвереньках?' Ирину Билык смутили квадроберы: Оля Полякова ей ответила

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык не прошла мимо тренда на квадробику, захватившем соцсети. Звезда назвала тенденцию странной и призналась, что волнуется за современных детей.

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"Квадроберы – что это за странный тренд, в котором дети имитируют поведение животных, ползая на четвереньках?! Меня это беспокоит! Кто-то уже сталкивался с этим? Как считаете, стоит переживать, или это просто невинное развлечение?" – написала исполнительница на своей Instagram-странице.

Среди разных мнений нашелся комментарий Оли Поляковой. "Норм! Пусть делают что хотят!" – считает певица. Пользователи поделились на два лагеря: те, кто считает квадробику забавой и не видит в этом ничего страшного, и других, кто уверен, что подобное занятие – "деградация".

Напомним, квадробика, которую также называют квадробингом – популярный тренд, в том числе среди детей школьного возраста. Квадроберы имитируют разнообразные звуки и движения, характерные для животных. Особенностью тенденции стало то, что дети передвигаются на четырех конечностях и выполняют трюки вроде прыжков через препятствия. Что о квадробике думают эксперты – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о "квадробилинге в СССР": он не был таким распространенным, ведь дети могли одевать свои костюмы зайчиков, лисичек и медведей всего один раз в год – зимой, когда в детских садах и школах проводили новогодние утренники. Отечественные звезды не стали исключением. Детальнее – читайте здесь.

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