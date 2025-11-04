Была иконой Голливуда: умерла звезда 'Диких сердцем' Дайан Ледд

В понедельник, 3 ноября, в возрасте 89 лет отошла в вечность легендарная голливудская актриса Дайан Ледд. За время своей творческой карьеры она сыграла большое количество ролей и трижды была номинирована на премию "Оскар" за участие в лентах "Алиса здесь больше не живет", "Дикие сердцем" и "Беспутная роза".

Трагическую новость сообщила дочь знаменитости, актриса Лора Дерн, пишет The Independent. Отмечается, что Дайан Ледд умерла, находясь в собственном доме в Калифорнии, США.

"Моя удивительная героиня и моя самая дорогая мать, Дайан Ледд, умерла сегодня утром в своем доме в городе Охай, Калифорния, в моем присутствии. Она была самой лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чуткой душой, которую, казалось бы, можно было создать только в мечтах. Мы были счастливы, что она была с нами. Теперь она летит вместе со своими ангелами", – заметила Лора Дерн.

Что известно о Дайан Ледд

Легендарная актриса родилась 29 ноября 1935 года в городе Меридиан. Родители дали знаменитости имя Роуз Дайан Лаедднер, однако она сократила фамилию до Ледд, когда начала развивать карьеру.

Артистка дебютировала на телевидении в 1950-х годах. Тогда она появилась в проектах "Перри Мейсон", "Голый город", "Беглец", "Мистер Новак", "Дымок из ствола" и других. В 1991 году Дайан Ледд впервые получила роль в фильме под названием Something Wild. Ее героиня не имела значительного значения в сюжете, поэтому даже не была отмечена в титрах. А вот в 1996-м Дайан Ледд снялась в кинокартине "Дикие ангелы", где уже получила значительно больше экранного времени.

Громко заявить о себе в индустрии кино актрисе удалось благодаря роли официантки Фло в драме "Алиса здесь больше не живет". Одним из самых успешных проектов в карьере Дайан Ледд стал фильм Дэвида Линча "Дикие сердцем". По сюжету ленты, главный герой Сейлор Рипли выходит из тюрьмы после почти двух лет заключения и воссоединяется со своей возлюбленной Лулой. Они вместе отправляются в автомобильное путешествие в Новый Орлеан, но даже не подозревают, что мама девушки Мариетта Форчун, которую сыграла Дайан Ледд, разработала коварный план, чтобы разлучить пару. Сначала за влюбленными следит частный детектив, а затем в игру вступает бывший любовник матери Лулы – гангстер Сантос.

Последний раз Дайан Ледд сыграла в кино в 2022 году. Она появилась в американской драме "Джиджи и Нейт".

Знаменитость трижды связывала себя узами брака. В 1960-м Дайан Ледд вышла замуж за актера Брюса Дерна. Через семь лет они стали родителями дочери Лоры, но в 1969-м решили развестись. С 1973 по 1976 годы артистка состояла в браке с бизнесменом Уильямом Ши-младшим. В 1999-м легенда Голливуда сыграла свадьбу с бывшим руководителем PepsiCo Робертом Чарльзом Хантером. Они были вместе до самой смерти предпринимателя летом этого года.

