'Будет суд, права забрали'. Alyona Alyona попала в ДТП и назвала виновного

Украинская рэпер Alyona Alyona сообщила, что попала в ДТП в Киеве. Инцидент произошел, когда артистка ехала на вокал, однако вместо репетиции пришлось вызывать полицию.

По словам знаменитости в InstaStories, именно она стала виновницей аварии. Alyona Alyona рассказала, что не придерживалась дистанции и совершила "маленький наезд" на водителя, который съезжал на второстепенную дорогу.

К счастью, обошлось без пострадавших – повреждения получили только автомобили.

"Виновата я, я совершила маленький наезд на дядю, который, съезжая на второстепенную дорогу, медленно ехал. Но это моя проблема – не соблюдала дистанцию. Немножко разбила стекло в фаре, почесали бампера друг другу", – отметила репер.

Alyona Alyona уточнила, что на месте ДТП вызвали полицию и оформили все необходимые документы. Автомобили были застрахованы, поэтому вопрос компенсации ущерба будет решаться официально.

Сейчас у нее изъяли водительское удостоверение и вручили временное, а впереди суд.

"Все оформили, у меня забрали водительское удостоверение, дали мне временное. Будет суд, все как положено. Поэтому соблюдайте правила безопасности и ведите себя хорошо", – добавила Alyona Alyona.

